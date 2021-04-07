В сертификат о вакцинации с портала «Госуслуги» можно будет внести данные загранпаспорта

Электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 будет содержать данные загранпаспорта после завершения периода тестирования сервиса, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. Для этого его данные необходимо указать в личном кабинете на портале госуслуг. Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации на английском языке не подойдут для путешествий за рубеж, так как оформляются на российский паспорт.
«Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале госуслуг»,— сказал господин Качанов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Замглавы Минцифры добавил, что данные российского паспорта использовались в сертификате в период тестирования сервиса. «После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены»,— отметил он.
Напомним, данные о вакцинации появляются в личном кабинете на портале госуслуг после получения первой дозы препарата, после второго этапа предоставляется QR-код сертификата. По данным службы поддержки, время появления сертификата зависит от скорости внесения данных медицинской организацией, в которой походила вакцинация.
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