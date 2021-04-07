Рэпер Will.i.am представил защитную маску с встроенными наушниками

Музыкант Уильям Джеймс Адамс, более известный как Will.i.am, презентовал собственный технологичный вариант медицинской маски. Техническим партнером проекта стала корпорация Honeywell.

Устройство, получившее название Xupermask, выполнено из ткани и силикона. У Xupermask есть светодиодная подсветка, микрофон с активным шумоподавлением, позволяющий общаться при надетой маске, а также крепления для беспроводных наушников.

Устройство имеет заушные ремешки, которые позволяют подогнать маску под размер головы и улучшить прилегание к лицу. За защиту поступающего воздуха отвечают съемные HEPA-фильтры, через которые воздух для облегчения дыхания прогоняют встроенные трехскоростные вентиляторы. В комплект поставки входит 3-месячный набор фильтров.

Входящие в комплект наушники оснащены чипом Qualcomm QCC5124 и подключаются к смартфонам по протоколу Bluetooth 5.0. Интегрированный в маску аккумулятор обеспечивает до семи часов работы электроники и допускает зарядку батареи прямо во время ношения аксессуара.

Как пояснил Will.i.am, идея создания маски появилась во время авиаперелета из Великобритании в США. Тогда музыкант понял, что существующие варианты масок мешают пользоваться наушниками и неудобны для тех, кто носит очки. Над новым аксессуаром рэпер работал совместно с дизайнером Хосе Фернандесом. Гаджет доступен в черно-оранжевом и бело-серо-оранжевом цветах.

Техническим партнером проекта стала компания Honeywell, наладившая выпуск маски. Стоимость Xupermask в США составит $299. В продажу аксессуар поступит с 8 апреля.