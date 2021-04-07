Трутнев заявил о срыве сроков газификации Камчатки с помощью СПГ

Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обвинил чиновников в срыве сроков поручений правительства по газификации Камчатки с помощью сжиженного природного газа (СПГ) и поиску новых запасов газа. Речь, в частности, идет о «Росгеологии». Господин Трутнев добавил, что бюджет несет дополнительные расходы 3 млрд руб. ежегодно из-за ситуации в энергетике полуострова, в том числе из-за роста доли мазута в выработке энергии.

«На Камчатке есть целый ряд возможностей для развития разных видов энергетики. То, что происходит на сегодняшний день, не может удовлетворять. Падает доля газовой генерации, повышается доля использования мазута. Увеличиваются расходы бюджета. Сегодня уже они составляют — дополнительные расходы — 3 млрд в год. Это все вызывает нагрузку на экосистему»,— сказал господин Трутнев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Юрий Трутнев заявил, что на Камчатке плохо ведется геологическое изучение и поиск дополнительных запасов газа. «"Росгеология" ежегодно в течение трех лет срывает сроки выполнения работ. Мы сегодня попросили провести анализ деятельности компании и соответствующие меры по отношению к ее руководству — Министерству природных ресурсов — принять»,— отметил он.

Вторая проблема связана с газификацией Камчатки за счет СПГ, считает полпред. «Это требует строительства инфраструктуры. Есть план, разработанный по поручению… Михаила Мишустина. Есть одна проблема — план тоже выполняется со срывом сроков федеральными ведомствами. Сегодня Минэнерго пришлось обратить на это внимание… Надо по факту выполнять поручение правительства»,— сообщил он.

Вице-премьер согласился с мнением губернатора Камчатки Владимира Солодова, который ранее говорил о возможности использования и других видов энергии (термальная энергия, энергия ветра, приливная). «Сложно с этим спорить. На совещании была компания "Русгидро". Я попросил их сдвинуть работы по обновлению, модернизации термальной станции на более ранний срок. Мы настоим, чтобы они это сделали. То же самое предложение сформулировано в адрес "Газпрома"… Работы по газификации за счет СПГ мы параллельно обязаны проводить, потому что даже если в течение года-двух найдут дополнительные запасы газа, то до того, как месторождения... дадут газ на Камчатку, пройдет немало времени, в течение которого мазут тоже не является выходом»,— добавил господин Трутнев.

Разработать программу развития производства СПГ господин Мишустин поручил в ходе поездку на Камчатку полгода назад. В марте на контрольном совещании по развитию Дальнего Востока премьер отмечал, что уровень обеспеченности округа газом заметно ниже среднероссийского — 18% против 71%.

Подробности — в материале “Ъ” «Дальний Восток ждет решений».