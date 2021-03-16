Дальний Восток ждет решений

Премьер-министр Михаил Мишустин вчера провел фактически контрольное совещание по развитию Дальнего Востока. Во многом оно было посвящено исполнению поручений по итогам его поездки в макрорегион в августе 2020 года. Акцент был сделан на невыполненных поручениях — в частности, глава кабмина ждет от чиновников завершения работы по расширению программы «дальневосточного гектара». Обсуждались вчера и новые механизмы развития: премьер призвал ведомства подключиться к обсуждению инициативы Минвостокразвития о внедрении так называемой дальневосточной концессии.

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по развитию Дальнего Востока. И это было не заседание в развитие недавнего обсуждения проблем макрорегиона у Владимира Путина, а скорее контрольное мероприятие по итогам состоявшейся полгода назад поездки премьера на Дальний Восток. Напомним, в августе 2020-го премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области и по итогам поездки дал чиновникам около семи десятков поручений (см. “Ъ” от 1 сентября 2020 года).

Вчера премьер вернулся к одной из застарелых проблем Дальнего Востока — к газификации. Как отметил Михаил Мишустин, уровень обеспеченности Дальнего Востока газом заметно ниже среднероссийского — 18% против 71%. Проблему премьер обсуждал с чиновниками в ходе поездки на Камчатку — он поручил тогда разработать программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в России. В развитие этого поручения премьер теперь ждет проработки вопросов использования СПГ, доставляемого в контейнерах в качестве альтернативы «обычной» газификации. В пресс-службе вице-премьера Юрия Трутнева вчера пояснили, что сейчас стоит задача удвоить объем газификации. СПГ удобен для транспортировки на большие расстояния — соответствующие пилотные проекты могут быть запущены в Бурятии и Забайкалье.

Вчера на совещании говорили прежде всего о поручениях премьера, не выполненных в срок. Среди них — доведение всех показателей по нацпроектам на Дальнем Востоке до уровня выше среднероссийских значений. Премьера также возмутило невыполнение его поручения о расширении программы «дальневосточного гектара». Напомним, ранее в ответ на просьбу одного из участников программы Михаил Мишустин поручал до 15 октября разработать законопроект о предоставлении гражданам второго земельного участка площадью не более 1 га на человека при условии успешного освоения первого гектара. После заседания Минвостокразвития сообщило, что проект был внесен в Белый дом (об этом ведомство уже сообщало еще 15 октября), и заверило, что после его принятия уже в августе 2021-го участники программы, вероятно, смогут получить второй гектар земли.

Правительство обещает Дальнему Востоку и новые инструменты для его развития. Сейчас в Белом доме обсуждается еще один механизм для создания инфраструктуры — так называемые дальневосточные концессии. Как поясняли ранее в Минвостокразвития, они отличаются от классических тем, что расходы по процентам, которые несет государство, перекладываются на бенефициаров инфраструктуры в виде инфраструктурного сбора после запуска объекта. По прогнозам ведомства, новый механизм позволит создать объекты общей стоимостью 500 млрд руб. за пять лет. «Надо детально обсудить эту идею, оценить эффект от ее применения, а главное —возможные риски. Прошу руководителей профильных ведомств активнее включиться в эту работу»,— обратился к чиновникам премьер.

Евгения Крючкова