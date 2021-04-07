Житель Прикамья осужден за обналичивание 1,3 млрд рублей

Пермский районный суд вынес приговор в отношении участника организованной группы, специализировавшейся на обналичивании денежных средств, Руслана Сибгатуллина. Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, с 2016 по 2018 год группа при участии осужденного обналичила более 1,3 млрд руб., при этом доход злоумышленников составил около 39 млн руб.

По данным ФСБ, в реализации преступной схемы использовались около 50 расчетных счетов, которые были оформлены на номинальных лиц. За организацию фиктивных предприятий отвечал господин Сибгатуллин. В итоге следственным отделом управления ему было предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере). Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.