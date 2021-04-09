Камилю Загидуллину ждут в Барселоне в апреле

2 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Югория» мы рассказали историю десятилетней Камили из Тюменской области. У девочки тяжелый порок сердца. Камиля перенесла много операций. Сейчас для спасения девочки требуется еще одна, ее готовы провести хирурги в Барселоне (Испания). Рады сообщить: вся необходимая сумма (3 910 500 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 2 апреля 20 380 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «России 1», ГТРК «Югория», «Волгоград-ТРВ», «Ивтелерадио», «Пермь», «Иртыш», а также 139 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 29 детям на 48 630 724 руб.