Правительство внесло в Госдуму законопроект о служебной тайне в области обороны

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, вводящий понятие служебной тайны в области обороны и устанавливающий за ее разглашение административную ответственность и дисциплинарную. Документ разработан правительством РФ и представляет собой поправки в ФЗ «Об обороне».

«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной»,— говорится в пояснительной записке.

Авторы документа добавляют, что сейчас законом установлен порядок отнесения информации только к государственной тайне. При этом возможность аналогичной защиты служебной информации ограниченного доступа, «образующейся в процессе деятельности государственных органов и организаций», из-за отсутствия закона не определена. «В результате в СМИ организациями РФ периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности»,— уточняется в документе.

За разглашение служебной тайны предлагается ввести для гражданских лиц и организаций административную ответственность по ст. 13.14 КоАП РФ, а для военнослужащих — дисциплинарную. Ст. 13.14 КоАП РФ (разглашение информации с ограниченным доступом) предусматривает штраф для граждан – от 500 до 1 тыс. руб, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Размер штрафов по Ст. 13.14 КоАП РФ может быть увеличен. В конце прошлого года в Госдуму группой депутатов был внесен законопроект об увеличении штрафов в 10 раз за разглашение служебной тайны. Комиссия правительства по законопроектной деятельности инициативу поддержала .

О разработке законопроекта о служебной тайне стало известно в августе 2020 года. Признать информацию в сфере обороны конфиденциальной предложило Минобороны РФ.

Военный аналитик о законопроекте — в материале “Ъ FM” «Поправки нарушат Конституцию и закон "О СМИ"».