Коммунисты не хотят объединяться

Татарстанские коммунисты попросили руководство КПРФ не объединять их список на выборах в Госдуму с кандидатами из других субъектов РФ, как это было в 2016 году. Тогда по объединенному списку с республикой в нижнюю палату прошел только кандидат от Ульяновской области Юрий Синельщиков. На этот раз коммунисты республики предлагают лидером «самостоятельного» списка своего первого секретаря Хафиза Миргалимова. Он заявил “Ъ-Казань”, что рассчитывает осенью удвоить результат КПРФ в регионе и получить не менее 8%. Эксперты считают, что КПРФ может набрать «даже больше», однако прогнозируют, что во главе списка КПРФ может оказаться совсем другой кандидат.

Татарстанское отделение КПРФ обратилось в президиум и кадровую комиссию ЦК с просьбой не объединять республиканский список кандидатов в депутаты Госдумы с предвыборными списками коммунистов в других регионах. Об этом “Ъ-Казань” сообщил первый секретарь рескома, глава фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Хафиз Миргалимов. «Чтобы у нас в Татарстане был создан и утвержден свой региональный партийный список. Чтобы был самостоятельный региональный список»,— пояснил он “Ъ-Казань”.

Господин Миргалимов не стал называть, кто может возглавить список КПРФ. Однако источники в партии “Ъ-Казань” сообщили, что члены рескома рекомендовали первым номером самого господина Миргалимова. Такое решение было принято на региональной конференции в конце марта. Также в первую тройку предложено включить заместителя главы фракции КПРФ в Госсовете Артема Прокофьева и члена фракции Мансура Гарифуллина. Окончательное решение должно быть принято на съезде КПРФ в июне. При этом некоторые собеседники “Ъ-Казань”, учитывая опыт предыдущих кампаний, сомневаются, что кадровая комиссия ЦК оставит Хафиза Миргалимова во главе списка.

Напомним, что по итогам выборов в Госдуму в 2016 году КПРФ в Татарстане потерпела серьезное поражение. Вместо 10,6%, как в 2011 году, компартия получила лишь 4,1% (результат «Единой России» в регионе вырос с 77,8% до 85,3%). Татарстанское отделение тогда выдвигало своих кандидатов по объединенному списку с Ульяновской областью, который возглавлял депутат от этого региона Юрий Синельщиков. При этом считалось, что объединением двух списков были недовольны не только татарстанские партийцы, но и власти республики. В итоге общих голосов за коммунистов в двух субъектах хватило только на один мандат. Господин Миргалимов тогда занимал в списке только третью строчку после бывшего депутата фракции КПРФ в Госдуме от Татарстана Виктора Пешкова, который в последний созыв нижней палаты парламента также не прошел.

Хафиз Миргалимов вчера заявил “Ъ-Казань”, что коммунисты Татарстана хотят в этом году (выборы в Госдуму запланированы на осень) «удвоить результаты, которые были пять лет тому назад».

То есть КПРФ должна получить не менее 8%. Это позволит КПРФ, как считает господин Миргалимов, провести минимум одного представителя республики в Госдуму. «Мы надеемся, да. Говорят, один черт без надежды, и то он на что-то надеется»,— сказал первый секретарь. Он считает, что избиратели будут голосовать за КПРФ, потому что «мы говорили правду о состоянии экономики и поднимали социальные вопросы», а реформы «Единой России» «не дали результатов». «Посмотрите, что творится. Выросли цены на продукты питания, промышленные товары, услуги ЖКХ. Медицина — платная, образование — платное»,— возмутился коммунист.

Отделение КПРФ также предварительно определило своих кандидатов в Госдуму в шести одномандатных округах Татарстана. По информации “Ъ-Казань”, это депутаты Госсовета Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев, Мансур Гарифуллин, Фадбир Сафин, а также руководители местных партийных ячеек в Нижнекамске и Альметьевске Альберт Ягудин и Алексей Семенихин.

Казанский политолог Сергей Сергеев считает, что КПРФ «вполне может взять в Татарстане 8–10% и даже больше», однако предварительный список партийцев он назвал «не вдохновляющим». Эксперт обратил внимание, что у первой тройки «уже есть депутатские мандаты» в республиканском парламенте: «Конечно, на мандат депутата Госдумы они с удовольствием согласились бы. Но, наверное, их и Госсовет устроит».

В связи с этим господин Сергеев считает, что руководство КПРФ из Москвы, вероятнее всего, поставит во главу списка другого кандидата из числа действующих депутатов Госдумы.

Политолог считает, что республиканские коммунисты заинтересованы в отдельном списке, чтобы провести своего кандидата: «Иначе опять пройдет коммунист от Ульяновской области, а татарстанским — ничего не светит». При этом власти республики, по словам господина Сергеева, также «заинтересованы в том, что если коммунист проходит, то он должен быть от Татарстана и управляемым».

Кирилл Антонов