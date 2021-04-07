Ипотека теряет темп

Несмотря на то что рост выдачи ипотеки в годовом выражении продолжается, на рынке наметилась тенденция к постепенному снижению спроса на жилищные кредиты, сильно разогретого в 2020 году действием льготной ипотеки под 6,5%. Так, по данным ЦБ, темпы прироста количества выданных кредитов в феврале замедлились до 28% в годовом выражении — например, еще в декабре количество выданных кредитов увеличилось на 35,1% в годовом выражении. В феврале было выдано 145 тыс. ипотечных кредитов, и если не считать январь (этот месяц нерепрезентативен из-за длинных праздников), то этот показатель оказался самым низким с июня 2020 года (127 тыс. кредитов). Рост объема кредитов также замедляется, хотя и слабее,— с 51,5% в декабре до 42,6% в феврале в годовом выражении. Так, в феврале было выдано 403 млрд руб. кредитов — минимум с июля, когда объемы ипотечного кредитования составили 383 млрд руб.

Впрочем, появление такой динамики вряд ли можно назвать неожиданностью: многие аналитики ожидают, что в этом году объемы выдачи ипотеки уже не дотянут до рекордного уровня 2020 года, когда было выдано 4,3 трлн руб. кредитов. Например, эксперты рейтингового агентства Moody`s прогнозировали замедление роста ипотечного кредитования в 2021 году: те, кто мог взять ипотеку, уже сделали это, а банки не будут наращивать риски, кредитуя менее надежных клиентов.

Одновременно с этим продолжается рост среднего размера ипотечного кредита — в феврале 2021 года он составил почти 2,8 млн руб., что на 12,7% выше уровня прошлого года. Отметим, это стало рекордом как минимум за последние два года. Еще более заметна эта тенденция на рынке новостроек: средний размер кредита на покупку квартир на первичном рынке вырос, по данным Frank RG, до 3,7 млн руб., что на 19,1% выше февраля 2020 года.

Объясняется такая тенденция двумя факторами. В первую очередь ростом цен на недвижимость, который к концу года нивелировал эффект от снижения ставки. Во-вторых, подобная динамика может быть связана с постепенным вымыванием с рынка сравнительно недорогого жилья — ранее Минстрой уже отмечал, что спрос на жилье превысил предложение практически в каждом регионе. В итоге на фоне низких ипотечных ставок цена на недвижимость перестала быть сдерживающим спрос фактором.

Евгения Крючкова