Школьники защитили родителей от коронавируса

Противники дистанционного обучения школьников не оставляют попыток его законодательного ограничения. Законопроект, запрещающий использовать электронные технологии в начальных и средних классах школы, внесен в Госдуму. Претензии к введенному из-за коронавируса онлайн-формату родители высказывали на протяжении всего прошлого года — в Москве даже возникло общественное движение, объединившее более 20 тыс. единомышленников. В столичном управлении Роспотребнадзора настаивают, что, если бы не внеплановые каникулы и удаленка для старшеклассников, минувшей осенью уровень заболеваемости COVID-19 был бы выше на 10%.

«Сегодня родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся не имеют возможности повлиять на выбор технологий, используемых общеобразовательными организациями для обучения их детей»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту, который во вторник внес в Госдуму депутат Олег Лебедев (КПРФ). В документе уточняется, что законопроект направлен на сохранение здоровья учащихся и недопущение снижения качества общего образования. Поправками к ФЗ «Об образовании» предлагается установить «запрет на использование дистанционных образовательных технологий, электронного обучения при реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования». «Применяемые в настоящее время дистанционные образовательные технологии, средства электронного обучения до сих пор до конца не изучены, а их безопасность для физического и психического здоровья несовершеннолетних учащихся не подтверждена»,— объясняет депутат Лебедев.

Как ранее сообщал “Ъ”, претензии к введенному из-за пандемии дистанционному формату обучения родители высказывали на протяжении всего прошлого года. В частности, жаловались они, не во всех семьях есть возможность обеспечить ребенка персональным компьютером на несколько часов (см. “Ъ” от 23 марта 2020 года). Многие называли такой формат преподавания «самообразованием». Также родители жаловались на ухудшение здоровья детей из-за постоянного сидения за монитором. Активнее всего против онлайн-образования выступали в Москве — в прошлом году в столице прошла серия митингов и появилось общественное движение, объединившее более 20 тыс. единомышленников.

Тем не менее столичные власти настаивают, что дистанционное обучение помогло сократить рост распространения инфекции в городе. Если бы дети не уходили на удаленку, темпы роста заболеваемости в осенний период были бы значительно выше и нагрузка на здравоохранение выросла бы в разы. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию. «Нами был проведен анализ заболеваемости — было установлено, что если бы дети не уходили над дистант, а продолжали приносить инфекцию домой, то контактные взрослые заболевали бы чаще, больше и тяжелее»,— объяснила она.

Напомним, во время весеннего пика заболеваемости коронавирусом все столичные школьники и студенты ушли на дистанционное обучение. С 1 сентября они вернулись в школы, но из-за нового витка роста заболеваемости власти города увеличили на неделю сроки осенних каникул, а вернуться за парты после них позволили только школьникам 1–5-х классов. Ученики же средней и старшей школы учились дистанционно с 19 октября по середину января 2021 года.

«Как только дети ушли на каникулы, разобщились детские коллективы, доля детей в общей структуре заболеваемости сразу снизилась с 12% до 6%,— заявила госпожа Кобзева.— Это достаточно серьезные цифры». В столичном Роспотребнадзоре утверждают, что, если бы старшие школьники вышли с дистанта, «заболеваемость по совокупному населению была бы выше на 8–10% в целом по Москве».

Анна Васильева