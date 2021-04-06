В Госдуму внесли законопроект об удаленном участии в судебных заседаниях

Правительство внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий возможность участвовать в судебных заседаниях удаленно «путем использования системы веб-конференции».

«В соответствии с законопроектом, участники процесса смогут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности осуществления веб-конференции»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также закрепляет возможность подавать исковые заявления, жалобы, представления и иные документы через портал госуслуг. «Судебное извещение в электронном виде направляется участнику арбитражного процесса посредством единого портала или системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия»,— говорится в документе.

Российские суды давно используют системы видеосвязи — например, для работы со следственными изоляторами и исправительными учреждениями. Прошлой весной, на фоне пандемии, Верховный суд впервые провел судебный процесс, участники которого находились дома или в офисе. Минюст РФ представил поправки о дистанционных судебных заседаниях в октябре 2020 года.