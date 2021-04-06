СКР завершил расследование дела экс-депутата Дениса Волчека

Главное следственное управление СКР по Москве завершило расследование по уголовным делам бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева. Их обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они признали вину и пошли на сделку со следствием, утверждает СКР.

«Под тяжестью имеющихся доказательств фигуранты признали свою вину в инкриминируемом деянии. Также Волчек и Плиев заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела находились в разных производствах»,— говорится в сообщении СКР. Уголовные дела направлены в суд.

По версии следствия, господин Волчек и господин Плиев в январе--апреле 2020 года склоняли потерпевшего к передаче €300 тыс. и часов стоимостью больше 7 млн руб. Они обещали передать деньги должностным лицам МВД за непривлечение потерпевшего к уголовной ответственности. Фигуранты дела получили часть средств и муляжи купюр в центре Москвы, их задержали «по адресу места жительства» в Санкт-Петербурге.

Денис Волчек — депутат Госдумы пятого и шестого созывов (2007–2016). В 2016 году выдвигался по спискам «Справедливой России», но не попал в нижнюю палату парламента.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Решальщики не сошлись в валютах с финансистом».