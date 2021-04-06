Третья волна рискует накрыть Россию

В правительстве заявили о риске возникновения третьей волны коронавируса в России. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране может повлиять подъем заболеваемости COVID-19 на Западе. К концу недели Татьяне Голиковой и профильным ведомствам предстоит подготовить обновленный план по борьбе с распространением инфекции. За последние сутки в России зарегистрировали 8,3 тыс. заболевших. Такой же показатель был в конце сентября прошлого года, во время начала второй волны коронавируса.

Начиная с середины февраля, в Москве количество выявленных случаев заражения COVID-19 медленно, но снижается, отметили в Роспотребнадзоре. Однако третья волна пандемии, вероятнее всего, захлестнет столицу, говорит кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков: «Больше половины населения в Санкт-Петербурге и приблизительно столько же в Москве переболели COVID-19, скорее всего, мы очень близки к коллективному иммунитету. Конечно, нужно вести очень агрессивную рекламу прививок.

На текущий момент прививочная кампания — это единственный инструмент, чтобы сдерживать заболеваемость, альтернатива — это локдауны.

У нас существенная разница с Европой, потому что там снизили заболеваемость путем локдаунов, дай бог, чтобы в ЕС переболело 20-25%. В связи с этим им нужно очень быстро добирать вакцинацией, иначе они из локдаунов не вылезут. Наши же власти отпустили ситуацию, и большая часть населения переболела. Мы за это заплатили большой избыточной смертностью.

Я предполагаю, что сейчас будет третья волна, недели через две мы достигнем 15 тыс. заболевших в день, и продлится это, скорее всего, до конца июня. Летом у нас коронавируса, надеюсь, не будет. Снова он появится, видимо, в конце сентября. Это будет связано с появлением, может быть, мутаций, которые будут ускользать от того иммунитета, формируюущегося сейчас».

Впрочем, некоторого ужесточения ограничительных мер ждать все-таки стоит, считает главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков: «Понимая, что третья волна может быть, важно не дать ей распространиться. Власти регионов должны заранее проводить профилактические мероприятия, если видят рост заболеваемости в своем регионе. У нас уже было две волны, мы знаем, как их проходить. Тотальные локдауны не помогают ситуации, но частичные ограничения в каких-то регионах, я думаю, будут введены дополнительно к тем мерам, которые сейчас еще сохраняются.

Скорее всего, третья волна будет усредненной по показателям и даст от 15 до 19 тыс. заболевших по стране. Это больше, чем весной, но меньше, чем осенью. Вакцинация — это единственное, что защищает и действительно хорошо работает. Плюс, эпидрежим. Я бы, наверное, не спешил с отменой дистанционной работы, к которой сотрудники уже успели привыкнуть. Серьезных изменений быть не должно. Частичные ограничения, наверное, будут введены, если ситуация того потребует. Но в Москве вряд ли будет сильный всплеск заболеваемости».

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые регионы начали преждевременно снимать ограничения. Она сообщила, что в 17-и отменили карантин для пожилых людей, и там заболеваемость начала расти. В шести субъектах показатели превышают среднероссийские показатели. Причем новые штаммы COVID-19 чаще всего привозят из Турции.