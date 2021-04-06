06 апреля, вторник
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Немецкий биржевой индекс DAX достиг рекорда

Сегодня главный биржевой индекс Германии достиг исторически рекордной отметки 15 300 пунктов благодаря растущему среди инвесторов оптимизму в отношении восстановления экономики и прогресса в вакцинации населения от COVID-19.

Аналитики отмечают, что сегодняшние новости о том, что к началу мая Германия вакцинирует 20% населения, вызвали резкий рост котировок на франкфуртской Deutsche Borse. Ажиотажу на бирже также способствовало возвращение трейдеров с завершившихся накануне пасхальных каникул и вызванный этим рост оборота ценных бумаг.

Евгений Хвостик


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