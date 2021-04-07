Биньямину Нетаньяху снова дали шанс

Президент Израиля Реувен Ривлин в очередной раз передал мандат на формирование правительства действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху. По словам президента, это было «нелегкое решение с точки зрения морали и этики», так как господин Нетаньяху проходит обвиняемым по трем уголовным делам. Но выбора у президента не было: Биньямин Нетаньяху получил самое большое число рекомендаций от депутатов Кнессета. Однако борьба за премьерское кресло продолжается. Ни у господина Нетаньяху, ни у его оппонентов нет в парламенте большинства, позволяющего сформировать правительство.

«Мы должны найти партнерство, которое позволит нам жить вместе, иначе наша национальная стойкость окажется под угрозой»,— заявил президент Израиля Реувен Ривлин, выступая на церемонии присяги Кнессета 24-го созыва. Ни у кого в зале не было уверенности, что депутаты, избранные в конце марта на четвертых за два года выборах, смогут надолго сохранить свой мандат. Перспектива пятых подряд выборов вполне реальна, если ведущие израильские политики не смогут прийти к компромиссу и сформировать стабильное правительство.

За несколько часов до церемонии присяги Реувен Ривлин объявил о предоставлении права первым попытаться сформировать правительство действующему премьеру и лидеру правой партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху.

При этом впервые президент решил не приглашать, как это принято, кандидата в премьеры для вручения мандата, а отправил посланника с соответствующим письмом в канцелярию Биньямина Нетаньяху. Кроме того, после церемонии присяги Кнессета Реувен Ривлин отказался от традиционных фото с премьером, главой Высшего суда и спикером парламента.

Накануне президент провел консультации с лидерами партий, прошедшими в Кнессет. Предсказуемо никто из кандидатов в премьеры не добился поддержки парламентского большинства (61 из 120 мандатов). Новый состав Кнессета оказался еще более расколот, чем раньше. За кандидатуру Биньямина Нетаньяху выступили 52 депутата — члены партии «Ликуд» и ее союзники из религиозного лагеря (партии ШАС, «Религиозный сионизм» и «Яхадут а-Тора»). Глава левоцентристской партии «Йеш Атид» Яир Лапид получил 45 мандатов. Семь депутатов правой партии «Ямина» предложили на пост премьера своего лидера Нафтали Беннета. Правая партия «Новая надежда», созданная выходцем из «Ликуда» Гидеоном Сааром и две арабские партии «Объединенный список» и РААМ решили не рекомендовать никого. «Поручение формирования правительства Нетаньяху — позор для Израиля»,— заявил Яир Лапид. Правда, он признал, что особых вариантов у президента и не было.

«Я пришел к решению, основанному на количестве рекомендаций, что у депутата Биньямина Нетаньяху немного больше шансов сформировать правительство» — так пояснил свой выбор сам президент.

При этом он добавил: «Это нелегкое решение с точки зрения морали и этики, но я должен сделать то, что требует от меня моя должность». По словам Реувена Ривлина, он понимает, что в обществе существуют серьезные разногласия по поводу вопроса о том, может ли человек, находящийся под судом, возглавлять правительство.

Речь идет о трех судебных делах Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют во взятках и подрыве общественного доверия. Накануне в суде начался опрос свидетелей. Премьер-министра, который хотел увильнуть от присутствия в зале суда, обязали лично выслушать вступительное слово государственного обвинителя Лиат Бен-Ари. В нем прозвучало, что Биньямин Нетаньяху «использовал власть для достижения своих личных целей», в частности заставлял СМИ освещать ситуацию в выгодном ему свете. Об этом говорил и первый допрошенный свидетель — бывший гендиректор новостного портала Walla Илан Иехошуа. Он рассказал, что в конце 2012 года владелец сайта Шауль Алович стал требовать «публикаций в определенном свете» про Биньямина Нетаньяху, его жену и детей. Одновременно сайту предоставляли компромат на соперников премьер-министра. По словам свидетеля, владелец сайта опасался разозлить публикациями жену главы правительства Сару Нетаньяху и лишиться контрактов и поддержки премьер-министра в решении проблем с Министерством связи.

Согласно израильским законам, глава правительства может оставаться на своем посту до тех пор, пока суд официально не признает его виновным.

В своем заявлении для прессы в понедельник господин Нетаньяху традиционно назвал состоявшееся заседание суда «спектаклем».

По его словам, расследование начато с одной-единственной целью — убрать его с поста главы правительства. «Так выглядит попытка государственного переворота»,— подчеркнул премьер-министр. Но и без суда остаться на своей должности ему будет непросто.

Успех Биньямина Нетаньяху в формировании правительства во многом зависит от лидера «Ямины» Нафтали Беннета. «Мы придем на переговоры, наше главное стремление — создать стабильное правое правительство, которое будет заботиться обо всех гражданах Израиля»,— заявил он во вторник. Нафтали Беннет пытается вести переговоры сразу с двумя лагерями — Нетаньяху и Лапида. При этом последний предложил ему создать правительство на основе принципа ротации и первым его возглавить. Однако у господина Беннета появились дополнительные условия. Он потребовал создания паритетного правительства, где, с одной стороны, будут «Ямина» и «Новая надежда», а с другой стороны — остальной лагерь противников Нетаньяху. При этом у правого лагеря, несмотря на меньшее число мандатов, должно быть решающее право голоса в правительстве. Идея паритетного правительства нравится и Гидеону Саару. Его присоединение к Нафтали Беннету и Яиру Лапиду дало бы 58 депутатских мандатов. Аналогичная ситуация и у Биньямина Нетаньяху. Если Нафтали Беннет выберет коалицию с ним, то он получит 59 мандатов. Но в обоих случаях не набирается достаточного числа мандатов для формирования правительства.

Хотя в Израиле не исключают отхода от правил: договориться с арабскими партиями о сотрудничестве без вхождения их в правительство. Тогда кабинет министров сформирует та коалиция, у которой будет простое большинство.

Однако найти взаимопонимание с арабскими депутатами будет непросто. Некоторые из них уже во время церемонии присяги продемонстрировали особую позицию, добавив к традиционной формуле «я клянусь» обещания бороться с израильской оккупацией арабской земли и апартеидом.

На коалиционные переговоры закон отводит 28 дней. Этот срок в случае необходимости может быть продлен еще на две недели. Затем право сформировать правительство перейдет к Яиру Лапиду, а в случае его неудачи — любому депутату Кнессета. Однако расклад сил при этом остается таким же. Изменить их может только отказ Биньямина Нетаньяху от премьерских амбиций. Однако до сих пор он не проявлял готовности к уступкам. За последние несколько лет лидер «Ликуда» выходил победителем из всех коалиционных переговоров. Да и угроза пятых выборов его не страшит, так как в это время он по-прежнему будет оставаться на премьерском посту.

Марианна Беленькая