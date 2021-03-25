Сны Израилевы

Получит ли Израиль правительство по итогам четвертых за два года досрочных выборов в Кнессет, видимо, станет ясно не раньше мая, а то и июня. Результаты прошедшего во вторник голосования не принесли однозначной победы ни лагерю премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни его противникам. Но все же последняя избирательная кампания может серьезно повлиять на будущее страны. Впервые правая партия Израиля серьезно обсуждает возможность политического альянса с исламистами.

На протяжении всей среды расклад политических сил в Израиле менялся по мере обработки избирательных бюллетеней, перевес голосов был на стороне то действующего премьера Биньямина Нетаньяху, то его соперников. Но еще с утра было понятно, что ни тот, ни другой лагерь не могут объявить об однозначной победе. Вопрос лишь в возможных политических альянсах. Напомним, что право сформировать правительство в Израиле получает политик, заручившийся поддержкой парламентского большинства (61 из 120 мандатов). Если достичь нужного результата никто не сможет, Израилю придется идти на пятые подряд досрочные выборы. Решение, кто из политиков первым получит право формировать правительство, президент Израиля Реувен Ривлин примет в начале апреля. А процесс формирования коалиции может затянуться до мая-июня.

«Самый очевидный вывод из израильских четвертых выборов за два года состоит в том, что страна еще более разделена, чем раньше, и политическая система еще более раздроблена»,— написал в своем Twitter израильский журналист Йоси Мелман. Лидерами голосования после подсчета 97% голосов стала правящая партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху (около 30 мандатов) и ее оппонент — центристская партия «Йеш атид» Яира Лапида (18 мандатов). На третьем месте религиозная партия «Шас», представляющая интересы евреев—выходцев с Востока (девять мандатов). Результаты еще десяти партий колеблются между пятью и восемью мандатами.

Согласно предварительному раскладу, альянс «за Нетаньяху» во главе партии «Ликуд» может рассчитывать на 52 мандата, а «против Нетаньяху» — на 57 мандатов при условии, что среди оппозиции остается правая сионистская партия «Ямина», связанная с поселенческим движением.

Ее лидер, бывший министр просвещения и обороны Нафтали Беннет, хотя и выступал в ходе предвыборной кампании против политики Биньямина Нетаньяху, однозначных обещаний не присоединяться к его правительству не давал. Впрочем, если еще утром в среду казалось, что голоса господина Беннета позволят «Ликуду» и его союзникам получить парламентское большинство, то к вечеру ситуация поменялась. Только помощи «Ямины» Биньямину Нетаньяху скорее всего будет недостаточно. Хотя для окончательных выводов нужно дождаться подсчета абсолютно всех бюллетеней. Пока же и действующий премьер-министр, и его оппоненты оказались в ситуации, когда поддержку они могут найти, скорее всего, только среди арабских партий. До сих пор участие арабских партий в правительстве Израиля было негласным табу.

В ходе предыдущих избирательных кампаний Биньямин Нетаньяху пугал избирателей потенциальными коалиционными договорами с арабами своего на тот момент основного соперника Бени Ганца (глава центристского блока «Кахоль-Лаван»). «Ганц не лидер. Без арабов он не создаст правительства»,— заявлял господин Нетаньяху. Впрочем, на коалицию с «Объединенным арабским списком» Бени Ганц все равно бы не решился, хотя рекомендацией на право сформировать правительство от него все же заручился. Похожая ситуация складывается у оппозиции и по итогам последних выборов. Лагерь «против Нетаньяху» во главе с «Йеш Атид» включает почти весь спектр политического поля Израиля. Правые «Ямину», «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана и отколовшуюся от «Ликуда» новую партию «Тиква хадаша» Гидеона Саара с трудом можно представить не только в одном правительстве с арабскими партиями, но даже с входящей в тот же оппозиционный лагерь «Мерец».

Зато Биньямин Нетаньяху в ходе последней избирательной кампании не только прекратил нападки на политиков из арабского сегмента Израиля, но и начал решительно заигрывать с «арабской улицей». Одновременно с этим он сделал все возможное, чтобы расколоть состоящий из нескольких партий «Объединенный арабский список», у которого было 15 мандатов. В итоге на этих выборах «арабская улица» была представлена двумя блоками — «Объединенным списком» Аймана Уды и исламистским «Объединенным арабским списком» (РААМ) Мансура Аббаса. Последнего называют наиболее вероятным союзником Биньямина Нетаньяху, хотя сам премьер обещал не опираться на РААМ и называл ее антисионистской партией. Но наутро после голосования Биньямин Нетаньяху заявил: «Я протягиваю руку каждому члену Кнессета».

Еще утром в среду казалось, что РААМ не преодолела электоральный барьер, но по последним данным, партия может рассчитывать на пять мандатов. Это стало поводом для членов «Ликуда» открыть дискуссию о возможной коалиции с РААМ. Так в интервью 12-му каналу израильского ТВ депутат от «Ликуда» Цаи Анегби сказал, что «сделка лучше, чем пятые выборы», хотя это и не оптимальное решение. Глава правительственной коалиции Мики Зоар, с утра называвший РААМ радикальной партией и говоривший, что вероятность создания коалиции с ней нулевая, после обновления результатов голосования отметил, что «Ликуд» должен сделать все возможное, чтобы не допустить пятых выборов. После столь противоречивых заявлений партийное руководство запретило депутатам «Ликуда» давать интервью. Впрочем, как отмечают опрошенные “Ъ” эксперты, избиратели смогут простить Биньямину Нетаньяху то, что никогда не простят оппозиции.

Сам же Мансур Аббас на протяжении предвыборной кампании настойчиво просил не вписывать его в «лагерь сторонников Нетаньяху» и обещал поддержать любую коалицию, которая поможет решить проблемы арабского сектора.

«Мы проснулись после выборов и увидели, что будущее страны зависит от десятых долей процента голосов. Если Нетаньяху все же удастся создать правительство, опирающееся на крайне правые радикальные движения при внешней поддержке Мансура Аббаса, то оно все равно будет нестабильно. Каждый мелкий элемент сможет выкручивать руки премьер-министру. Он же будет вынужден идти на уступки»,— сказал “Ъ” депутат уходящего состава Кнессета от партии ТЭЛЕМ Андрей Кожинов. Его партия отказалась от участия в этих выборах.

«Парадокс, что крайнее правое правительство Нетаньяху оказалось зависимо от партии, в основе которой лежит исламистская идеология. И вне зависимости от того, понадобится ли в итоге Биньямину Нетаньяху поддержка РААМ или нет, уже можно говорить о сотворенном им чуде,— сказала “Ъ” эксперт междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова.— Премьеру удалось убедить своих избирателей, что исламистская партия — это нормально, лучше, чем оппозиционные левые сионистские партии. Так что с точки зрения политических манипуляций и влияния на общественное мнение, премьер-министр добился внушительных результатов. Посмотрим, поможет ли это ему остаться на своем посту». Эксперт подчеркнула, что пока ни у кого в Израиле нет четкого видения ситуации.

Марианна Беленькая