В Сирии при взрывах погибло около 10 турецких военных

Более 10 турецких военных погибли и получили ранения в районе города Телль-Тамер в провинции Хасеке на севере Сирии в результате двух взрывов. По предварительным данным, речь идет о подрыве на минах. По информации Центра мониторинга за правами человека в Сирии, погибли четверо военнослужащих, еще семь получили ранения. Источник «РИА Новости» сообщил о 12 погибших и пострадавших.

В районе города Телль-Тамер находится одна из турецких военных баз. С 2017 года Турция провела на севере Сирии три военные операции против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), входящих в «Сирийские демократические силы» (SDF). В 2019 году, чтобы остановить третью военную операцию Анкары, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о новых «зонах влияния». Как следовало из подписанного в Сочи меморандума о взаимопонимании, YPG должны были отвести свои силы на глубину 30 км от границы с Турцией (линия раздела прошла в районах вокруг населенных пунктов Айн-Иса и Телль-Тамер), а также из городов Манбидж и Телль-Рифъат.

Марианна Беленькая