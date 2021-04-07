Разбить палатку

За последние три года число киосков в Перми сократилось более чем на треть. Если в 2018 году в краевом центре действовало 2599 НТО, то к весне 2021 года — 1663. По мнению чиновников, основная причина этого — наведение порядка в размещении киосков, из-за чего нелегальные НТО полностью ушли с рынка. Сами торговцы считают, что пандемия также внесла определенный вклад в снижение количества ларьков. Между тем их число может вырасти — новый краевой закон предусматривает появление НТО на частной территории. Впрочем, предприниматели пока не понимают, как он будет реализован.



Количество нестационарных торговых объектов (НТО), размещенных в Перми на муниципальной территории, сократилось с 1089 объектов в 2018 году до 667 в 2021-м. Из них 308 объектов размещены по договорам, заключенным до проведения аукционов. По итогам аукционов было распределено еще 359 мест. Из них НТО установлены только на 234 местах.

Число НТО на частных территориях сократилось с 1367 в 2019 году до 857 в 2021-м. Количество НТО на придомовых территориях сократилось со 143 в 2020-м до 139 в 2021 году. Такие цифры, по словам источника, близкого к городским властям, были названы на совещании с участием руководства края.

Собеседник, близкий к мэрии, связывает сокращение количества НТО в Перми с истечением сроков ранее заключенных договоров на размещение, а также с изменением параметров схемы размещения торговых объектов на муниципальной земле.

Источник добавил, что администрация не ставит перед собой задачу по дальнейшему сокращению или увеличению количества НТО на улицах города. «Мы принимаем заявки, предлагаем места в спальных, отдаленных районах Перми, которые недостаточно обеспечены объектами торговли. Если эти места будут востребованы на торгах, то количество НТО будет меняться в зависимости от спроса»,— отметил собеседник.

Вместе с тем он заявил, что «не хотел бы, чтобы ситуация с НТО откатилась на несколько лет назад». «Тогда на улицах было множество самовольно установленных объектов, которые мешали в том числе и легальному бизнесу,— пояснил источник.— Сейчас практика нелегальных НТО практически полностью подавлена. На рынке только легальные объекты, все они платят в бюджет налоги».

Отметим, что новые подходы администрации к формированию схемы размещения НТО предусматривают размещение в центре Перми только киосков с прессой, фуд-траков, а также сезонных объектов (лотков по продаже мороженого и напитков, палаток с овощами и фруктами). При этом они должны соответствовать типовым требованиям к внешнему виду, прописанным в городских правилах благо­устройства.

Напомним, упорядочить размещение НТО в Перми попыталась команда экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Краевые власти хотели ликвидировать киоски на частной территории и разрешить устанавливать торговые объекты на специально отведенной для этого муниципальной земле. Региональное заксобрание приняло изменения в закон, устанавливающие штрафы за размещение НТО на придомовых территориях. Однако предпринимателям и представителям ТСЖ удалось оспорить эти запреты в суде.

После смены главы региона новый губернатор Дмитрий Махонин допустил смягчение запретов и возвращение НТО на придомовые территории. В марте этого года депутаты заксобрания поддержали новый законопроект, регламентирующий размещение киосков на придомовых территориях. Проект подготовлен фракцией «Единая Россия» и разрешает устанавливать НТО во дворах. Но для этого жителям дома необходимо подготовить соответствующий паспорт территории и продемонстрировать, что во дворе есть необходимые основные объекты (детские и спортивные площадки, урны, скамейки).

Как новые нормы будут реализовываться на практике — пока непонятно, так как форма паспорта благо­устройства придомовой территории находится на стадии разработки в правительстве Пермского края. Оформлять паспорта будут местные администрации.

Депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко считает снижение количества НТО в Перми «очень существенным»: «Что касается статистики по муниципальной земле, то она показательна. Снижение больше чем на 40% — это очень сильно. А 667 объектов для потребностей города-миллионника — очень мало».

«Сокращение связано с проведением реформы НТО городскими властями. Власти поставили задачу резко сократить количество НТО, и они эту задачу выполнили»,— добавил депутат.

Председатель региональной организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса Екатерина Безгодова связывает сокращение количества НТО в Перми как с запретами со стороны властей, так и с объективными экономическими факторами.

«С 2018 года политика властей была направлена на планомерное уничтожение НТО под предлогом создания красивого облика города. Но и пандемия внесла свою лепту: не все предприниматели выдержали период, когда люди сидели дома и совершали меньше покупок. Кроме того, многие не выдерживают конкуренции с сетевыми магазинами — „Магнитами“ и „Пятерочками“»,— поясняет Екатерина Безгодова.

Она добавила, что предприниматели не знают, как будет применяться новый закон, регламентирующий размещение НТО, и не понимают, как вести бизнес. «Сейчас запретов нет, но и закон, который принят депутатами заксобрания и вступает в силу с 1 октября, не вносит ясности. Так как установленной формы паспорта территории, процедуры его оформления пока не существует и, следовательно, четких правил игры для предпринимателей по-прежнему нет»,— считает руководитель профсоюза.

Константин Кадочников