«Роснефть» отсматривает министерские кадры

Как стало известно “Ъ”, заместитель главы Минэкономики Оксана Тарасенко может перейти в «Роснефть» и стать советником президента компании в ранге вице-президента. Предполагается, что она будет курировать правовые вопросы и GR. Оксана Тарасенко в должности главы департамента Минэкономики занималась подготовкой к приватизации госпакетов «Башнефти» и «Роснефти». В ходе процесса в отношении экс-министра Алексея Улюкаева, который в 2017 году был осужден за вымогательство взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, Оксана Тарасенко выступала свидетелем обвинения.

Замминистра экономики Оксана Тарасенко может продолжить карьеру в «Роснефти», рассказали несколько источников “Ъ”, знакомых с ситуацией. 6 апреля «Интерфакс» сообщил, что чиновница написала заявление об уходе из Минэкономики и перейдет на работу в одну из компаний с госучастием. По словам собеседников “Ъ”, госпожа Тарасенко может стать советником главы «Роснефти» в ранге вице-президента нефтекомпании и в новой должности будет отвечать за правовые вопросы и взаимодействие с органами власти.

Ряд источников “Ъ” утверждает, что она может заменить на посту советника в ранге вице-президента «Роснефти» Елену Завалееву.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. В Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”. Оксана Тарасенко также не ответила на просьбу о комментарии.

Госпожа Тарасенко имеет многолетний опыт работы в госструктурах. Карьеру чиновника она начала в Росимуществе в 2011 году, где работала на разных должностях, в том числе и начальником управления. В начале 2015 года она была назначена директором департамента развития внешнеэкономической деятельности Минэкономики, а с мая того же года возглавила департамент корпоративного управления. Главой Минэкономики в этот период был Алексей Улюкаев.

Департамент госпожи Тарасенко в 2016 году занимался подготовкой документации для приватизации контрольного пакета «Башнефти» и 19,5% акций «Роснефти». На покупку пакета в «Башнефти» претендовала в том числе «Роснефть». Глава Минэкономики Алексей Улюкаев критиковал участие «Роснефти» в этой сделке, поскольку контролирующим акционером «Роснефти» являлось государство, что могло противоречить самой логике приватизации. Тем не менее в октябре 2016 года «Роснефть» приобрела госдолю в «Башнефти» почти за 330 млрд руб. В ноябре того же года Алексей Улюкаев был задержан ФСБ в офисе «Роснефти» по подозрению в том, что вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в размере $2 млн за одобрение сделки по «Башнефти». Во время судебного процесса в отношении Алексея Улюкаева Оксана Тарасенко была свидетелем со стороны обвинения. Экс-министр в конце 2017 года был осужден на восемь лет тюрьмы.

При новом главе Минэкономики Максиме Орешкине Оксана Тарасенко получила повышение, став с лета 2018 года его помощником, а в конце того же года — одним из его заместителей. Однако в начале 2020 года Максим Орешкин перешел на позицию помощника президента РФ.

По словам источников “Ъ”, госпожа Тарасенко не встроилась в команду нового главы Минэкономики Максима Решетникова, и ее не устраивали «скромные» направления, которые она в последнее время курировала.

В ее ведении находилось два департамента — цифровой экономики и инновационной сферы.

Переходы с государственной должности на роли руководителей высшего звена — частое явление для компаний с госучастием, отмечает глава CEO Legal Talents Ольга Демидова. Оксана Тарасенко имеет сильную экспертизу в регуляторных вопросах, внешнеэкономической деятельности, корпоративном управлении и приватизации, сделках с зарубежной собственностью. Большой опыт работы в госструктурах, понимание механизмов принятия решения и внутренних процессов дают дополнительное преимущество в борьбе за такое назначение, отмечает эксперт.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел