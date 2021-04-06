«Народный каршеринг» выезжает на старт

Столичным водителям дадут возможность заработать на своем автомобиле: мэрия в ближайшее время планирует запустить так называемый «Народный каршеринг». С помощью этого сервиса можно будет взять в краткосрочную аренду машину у обычного физлица. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в департаменте транспорта. Создание «Народного каршеринга» власти анонсировали еще три года назад, но подробности об этой системе появились лишь в 2020 году. Как это будет работать? И смогут ли автовладельцы на этом заработать? Разбирался Владислав Викторов.

По оценкам главы столичного главы дептранса Максима Ликсутова, 90% времени личный автомобиль простаивает, поэтому у владельцев должна быть возможность заработать на своих машинах, а город от этого разгрузится. Однако как именно будет работать «народный каршеринг», до сих пор непонятно. Со слов Ликсутова, как минимум автовладельцы смогут сами выбирать, кому давать свою машину, но взамен ее придется самостоятельно мыть и заправлять.

Также придется потратиться на расширенный полис ОСАГО, отмечает автоюрист Тимур Маршани, и для машин, которые сдаются в аренду, тарифы индивидуальные: «Создаются предпосылки для разгрузки дорожной инфраструктуры, и гарантированно обеспечивается возможность управления автомобилем любым желающим человеком, который может его получить в любом районе московского региона. Предоставить доступ к машине можно будет через специальное приложение. Законодательно это будет закреплено — это мировая практика. Собственник не отвечает за последствия, связанные с управлением автомобилем лицом, которое по договору аренды его взяло, но не имеет соответствующих правоустанавливающих документов».

При этом, сколько будет стоить краткосрочная аренда машины у собственника, власти еще не определились. А источники РБК сообщают, что парковка для пользователей «Народного каршеринга» в городе не будет бесплатной, как у традиционных сервисов. Да и в целом конкурировать с ними будет очень непросто, если мэрия решит также сделать поминутную аренду, считает сооснователь и гендиректор сервиса Rent A Ride Александр Ладыгин. Его компания уже пять лет работает по принципу схожему с «Народным каршерингом»: «У нас вся арендя начинается от одного дня. Временные и логистические издержки, которые предполагаются в Москве, сведут выгоду этого явления к нулю, если тариф будет меньше суток. Со стороны клиента, который хочет арендовать автомобиль, нужно пройти проверку службы безопасности. После этого человек выбирает машину, оставляет на нее заявку. Однако собственник автомобиля эту заявку может отклонить».

Будут ли столичные власти проводить отдельный осмотр каждой машины неизвестно. Глава дептранса Максим Ликсутов упоминал лишь то, что через приложение власти будут смотреть наличие опыта вождения и стажа у пользователей. А самим желающим сдать свою машину в аренду, видимо, придется устанавливать дополнительное оборудование, чтобы авто открывалось через приложение. Но, как считает сооснователь компании YouDrive Борис Голиков, «Народный каршеринг» вряд ли сможет потеснить традиционные сервисы, просто потому что у них разный принцип: «Те же сценарии использования будут удобны для тех людей, кто уезжает, например, в отпуск и оставляет свою машину на неделю, и кто-то другой готов заплатить за ее использование в течение этого времени.

Но вот так, чтобы машина работала по краткосрочной аренде, представить себе тяжело».

Что касается самих автомобилистов, то вряд ли их сильно заинтересует возможность передать свою машину в управление неизвестным людям, считает руководитель проекта 110km.ru Денис Смольянов. Ведь, судя по задумке мэрии, пользоваться ею будут десятки человек в день. «Одна история — когда ты сдаешь свой автомобиль кому-то на длительный срок. При необходимости ты можешь ее проверить. Но что будет, если сдавать за один день свою машину 100 водителям? Потенциальных рисков может быть гораздо больше»,— отмечает Смольянов.

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Впрочем, данные сервиса Rent a Ride показывают, что за пять лет количество желающих сдать свою машину в аренду увеличилось в 15 раз. Суточный доход для владельца авто бизнес-класса может составлять от 5 тыс. руб.

Анна Никитина