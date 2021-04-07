Пандемия сослужила службу

Военные комиссариаты Екатеринбурга в 2020 году не смогли вручить повестки 40% призывников, состоящих на военном учете. Как пояснили в свердловском военкомате, причинами стали пандемия коронавирусной инфекции и «технические ошибки». При этом 20 призывников были возвращены с пунктов сборов из-за COVID-19. Для повышения уровня эффективности призывной кампании военкомат предложил мэрии Екатеринбурга разработать сервис электронного учета уклонистов.



Результаты призывной кампании 2020 года на заседании комиссии думы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности населения представил врио начальника военного комиссариата Свердловской области Сергей Чирков. По его данным, в октябре — декабре прошлого года в Екатеринбурге было отправлено в войска 700 человек — 74,3% от установленной нормы призыва. В Екатеринбурге ближе всего к исполнению показателей был Кировский район.

«Не явились 192 человека, еще девять не прибыли по повестке для отправки на сборный пункт. 20 человек были возвращены с призывных пунктов из-за новой коронавирусной инфекции»,— отметил господин Чирков.

Он подчеркнул, что в 2020 году военные комиссариаты Екатеринбурга не смогли вручить повестки около 40% гражданам, состоящим на военном учете. Основной причиной стали технические ошибки — невозможность вручения повестки из-за отличия мест регистрации и фактического проживания призывника. Например, когда молодой человек приехал в другой регион учиться или работать и периодически меняет место жительства. «Усложнили работу с призывниками ограничения, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также те молодые люди, которые отказываются получать повестки, меняют места регистрации, не являются на медицинские комиссии и нарушают порядок медицинского освидетельствования»,— пояснил Сергей Чирков.

По его словам, работу комиссариатам осложняют частные организации, которые предлагают юридические услуги по написанию административного иска о приостановлении призыва.

Рассмотрение таких исков, подчеркнул господин Чирков, длится 2–4 месяца и приводит к невозможности призыва молодого человека. В основном подобные компании и юристы распространяют информацию о своих услугах через соцсети «ВКонтакте» и Telegram. К их помощи прибегают около 1,5–2% призывников.

С 1 апреля в Свердловской области начался весенний военный призыв. По региону планируется призвать более 4 тыс. человек, в Екатеринбурге — более 800.

Свердловский военкомат предложил на уровне Екатеринбурга заключить соглашение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами при призыве на военную службу. Аналогичный документ заключен в Москве. В соглашении планируется предусмотреть совместный поквартирный обход с участковыми для вручения повесток с фото- и видеофиксацей, а также составления рапортов о невозможности вручения повесток. «Для оперативной проверки информации предлагаем на основании данных комиссариатов создать в интернете сервис электронного учета граждан, отклоняющихся от военной службы»,— отметил Сергей Чирков. Он уточнил, что в соглашении также можно предусмотреть использование коммерческих сервисов смс-рассылок по аналогии с информированием МЧС.

Председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин пояснил, что заключение подобного соглашения возможно после принятия аналогичного документа на уровне региона. По его словам, создание единого реестра уклоняющихся от военной службы граждан невозможно: «Во-первых, это будет размещение в интернете персональных данных. Во-вторых, подобная инициатива требует проработки и не относится к полномочиям органов местного самоуправления».

Правозащитники отмечают, что количество людей, уклоняющихся от службы в армии, в Екатеринбурге не очень высокое. По данным координатора Екатеринбургского движения против насилия Глеба Эделева, в 2020 году с просьбой об освобождении от военной службы по медицинским причинам обратились несколько десятков человек.

«У нас такая экология и образ жизни, что 90% призывников либо не годны, либо годны для прохождения военной службы с ограничениями»,— пояснил господин Эделев.

Он полагает, что при наличии медицинских противопоказаний документы для отсрочки или освобождения от службы необходимо готовить заранее: «Делать это лучше во время постановки на учет. Иначе потом медкомиссии просто не верят представленным документам, ведь на момент постановки человек был здоров. Но родители мало об этом знают и соответствующие документы не предъявляют, а сами молодые люди во время постановки на учет думают о других вещах».

Анастасия Реутова