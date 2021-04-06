Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Совет Общественной палаты России досрочно прекратил полномочия члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович. Правозащитницу обвиняли в разглашении тайны следствия по делу Любови Соболь и в нарушении кодекса этики. Госпожа Литвинович намерена оспорить это решение и баллотироваться в Госдуму.

«Члены Совета Общественной палаты РФ 6 апреля приняли решение о досрочном прекращении полномочий члена ОНК Москвы Марины Литвинович. <...> Представители ОНК Москвы рассказали о том, что неоднократно получали обращения от граждан, юристов, а также органов власти по фактам нарушения Мариной Литвинович кодекса этики членов ОНК, федерального закона №76... и регламента ОНК города Москвы»,— говорится в сообщении Общественной палаты.

Правозащитница сообщила, что будет оспаривать решение в суде. «Я буду судиться, есть возможность подать в суд и оспорить это решение. Правовых оснований для лишения меня статуса нет, это политическое решение»,— сказала госпожа Литвинович «Интерфаксу». Она также сообщила, что «с большой вероятностью» будет баллотироваться в Госдуму.

В начале марта ОНК Москвы большинством голосов проголосовала за исключение Марины Литвинович. Процесс инициировал один из ее коллег, который посчитал, что она разгласила тайну следствия. После голосования на сайте ОНК было опубликовано заявление, что Марина Литвинович «неоднократно нарушала кодекс этики» и «намеренно политизировала институт общественного наблюдения». Кроме того, зампред ОНК Москвы Николай Зуев заявлял, что правозащитница «настойчиво предлагала» родственникам обвиняемого в госизмене определенного адвоката. По словам правозащитницы, за полтора года работы она навестила и поговорила в СИЗО с тремя тысячами человек.

Об исключении правозащитницы из ОНК — в материале “Ъ” «Марину Литвинович спросили о тайнах следствия».