Марину Литвинович спросили о тайнах следствия

Вопрос об исключении правозащитницы Марины Литвинович из ОНК Москвы должен решиться в ближайшие дни — возможно, на следующей неделе. Выслушав госпожу Литвинович после предъявленных ей коллегами претензий, члены профильной комиссии Общественной палаты России решили письменно изложить свое мнение о происходящем и представить их на финальное заседание. Разбирательство было инициировано после обвинений правозащитницы в нарушении этики и разглашении тайны следствия после посещения арестованных. Марина Литвинович считает, что в случае ее исключения из ОНК Москвы, пострадают тысячи заключенных.

Комиссия Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК рассмотрела вопрос об исключении правозащитницы Марины Литвинович из состава Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Заседание прошло в пятницу, 2 апреля, в закрытом режиме. Кроме самой правозащитницы, в нем участвовали председатель ОНК Москвы Георгий Волков, его заместитель Николай Зуев, а также семеро членов комиссии ОП по безопасности.

В начале марта ОНК Москвы большинством голосов проголосовала за исключение Марины Литвинович. Этого потребовал один из ее коллег, который посчитал, что госпожа Литвинович разгласила данные следствия по делу оппозиционерки Любови Соболь.

Уже после голосования на сайте ОНК появилось заявление, что Марина Литвинович «неоднократно нарушала кодекс этики» и «намеренно политизировала институт общественного наблюдения». Госпожа Литвинович называет эти претензии домыслами, а настоящей причиной исключения считает привлечение общественного внимания к условиям, в которых москвичи отбывали административный арест по «митинговым» делам.

Марина Литвинович рассказала “Ъ”, что в пятницу на заседании коллеги вновь заявили, что она разгласила тайны следствия по делу Любови Соболь во время интервью телеканалу «Дождь», навязывала адвоката одному из арестованных и не взяла письменного разрешения о разглашении медицинских диагнозов с арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля в интервью “Ъ”.

«Я дала объяснения на все претензии и подробно ответила на все вопросы,— поделилась Марина Литвинович.— Что касается интервью Бориса Шпигеля, устное разрешение на обнародование информации о своем здоровье мы у него брали, а подписывать что-либо он был не в состоянии».

В свою очередь Марина Литвинович рассказала участникам заседания о своей работе в ОНК: «За полтора года навестила и поговорила в СИЗО с тремя тысячами человек, добилась медицинских операций для многих заключенных, привозила воду, мыло, шампуни для арестованных в спецприемнике в Сахарово». Правозащитница призналась, что расстроена «необходимостью оправдываться за вложенную душу в работу и помощь тысячам заключенных».

Пресс-секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил “Ъ”, что «исключить человека из ОНК не так просто», поэтому разбирательство будет длиться продолжительное время.

Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина рассказала “Ъ”, что голосования по вопросу об исключении Марины Литвинович в пятницу не проводилось, но было решено, что участвовавшие в разбирательстве коллеги письменно изложат свое мнение и представят на финальном заседании комиссии. «За два часа мы рассмотрели абсолютно все претензии, выслушали Марину Литвинович, пока что вопрос о ее исключении подвешен,— заявила госпожа Бутина.— Лично я пока не сформулировала своего мнения и не могу сказать, за что буду голосовать. У меня есть вопросы к деятельности Литвинович, но мне нужно изучить материалы, которые сегодня принесли коллеги». По словам Марии Бутиной, конкретной даты финального заседания комиссии нет, но, по ее словам, «резонансный вопрос» решится уже на следующей неделе.

Мария Литвинова