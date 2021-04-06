Суд арестовал активы братьев Ананьевых и экс-руководства АвтоВАЗбанка на 113 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и двух экс-руководителей АвтоВАЗбанка на 113,1 млрд руб. Соответствующий иск банк непрофильных активов «Траст» подал 2 апреля.

«Заявление Банка "Траст" (ПАО) о принятии обеспечительных мер удовлетворить»,— говорится в определения суда о принятии обеспечительных мер (.pdf). Помимо Алексея и Дмитрия Ананьевых суд наложил арест на средства бывших топ-менеджеров АвтоВАЗбанка Олега Вдовина и Николая Тарана.

Напомним, банк «Траст» преобразовали в банк непрофильных активов по решению ЦБ в июле 2018 года. На его балансе на сумму свыше 2 трлн руб. были консолидированы проблемные активы банка «ФК Открытие», Рост-банка, Бинбанка, Промсвязьбанка и в том числе АвтоВАЗбанка. К 2023 году «Траст» планирует вернуть 482 млрд руб.

О поиске банком своих активов — в материале “Ъ” «"Траст" объявил долги в международный розыск».