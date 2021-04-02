«Траст» подал иск к братьям Ананьевым и экс-руководству АвтоВАЗбанка на 113 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск о взыскании убытков с контролировавших АвтоВАЗбанк лиц, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиками по делу указаны бывшие владельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, экс-глава АвтоВАЗбанка Олег Вдовин и бывший акционер, экс-председатель совета директоров АвтоВАЗбанка Николай Таран. Сумму убытков банк оценил в 113 млрд руб.

«В результате действий (бездействия) указанных лиц значительно ухудшилось финансовое состояние АвтоВАЗбанка, в связи с чем Банк России был вынужден осуществлять меры по предупреждению его банкротства. Размер убытков рассчитан по формуле п. 5 ст. 189.23 Закона о банкротстве»,— прокомментировала “Ъ” подачу иска пресс-служба «Траста».

Напомним, банк «Траст» был преобразован в банк непрофильных активов по решению ЦБ в июле 2018 года. На его балансе на сумму свыше 2 трлн руб. были консолидированы проблемные активы банка «ФК Открытие», Рост-банка, Бинбанка, Промсвязьбанка и в том числе АвтоВАЗбанка. К 2023 году «Траст» планирует вернуть 482 млрд руб.

О поиске банком своих активов — в материале “Ъ” «"Траст" объявил долги в международный розыск».