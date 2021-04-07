«Корона» займет на сиденья

Кубанский производитель театральных кресел «Корона» намерен увеличить объемы производства, вложив в расширение 570 млн руб. заемных средств. В компании уверены, что продукция будет востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Эксперты отмечают, что рентабельность производства театральных кресел выше, чем в среднем по рынку мебели. По их прогнозу, новое производство окупится в течение пяти лет.

Краснодарское ООО «Корона» инвестирует порядка 570 млн руб. в строительство нового завода по производству театральных кресел в Усть-Лабинске Краснодарского края. Инвестсоглашение подписали накануне вице - губернатор Александр Руппель и представитель компании Алексей Олефиренко в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

Как рассказал “Ъ-Кубань” генеральный директор ООО «Корона» Денис Чирков, для реализации проекта, который рассчитан на семь лет, привлекут заемные средства. «Кредиторами выступают разные банки, но указать могу только Сбербанк и РНКБ», — отметил господин Чирков.

Поданным «СПАРК-Интерафакс», ООО «Корона» зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году. Основным видом деятельности указано производство кухонной мебели. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб., бенефициаром и генеральным директором компании является Денис Чирков. В 2019 году выручка предприятия составила 53,7 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. Согласно информации с сайта компании, на действующих фабричных мощностях ООО «Корона» выпускают театральные кресла, кресла для конференц-залов, актовых, концертных залов, а также для кинотеатров и цирка, трибуны, банкетки и др.

В настоящий момент, по словам Дениса Чиркова, идет подготовка проектной документации. Строительство новой фабрики планируют завершить в течение 2,5 лет.

В Усть-Лабинске будут производить кресла для залов, секционные кресла, оснащение для сцены и мебель для холлов. Мощность предприятия рассчитана на 180 тыс. кресел в год.

Что касается рынка сбыта, господин Чирков уверен, что проблем с реализацией дополнительных объемов выпускаемой продукции не будет, так как уже сейчас театральные кресла кубанского производства находят покупателя не только на российском рынке, но и в странах СНГ. «Мы поставляем продукцию по всей России, а также в Беларусь, Казахстан, Польшу и т.д. Сегодня экспортировать удается быстрее, чем 10 лет назад, так как конкуренция с Китаем сильно ограничена», — рассказал Денис Чирков.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает, что проект окупится в течение 4-5 лет. «Рентабельность производства театральных кресел должна быть выше, чем в среднем по рынку мебели. Там, очевидно, ниже затраты на единицу продукции. Срабатывают эффекты стандартизации и масштаба. Если не брать ковидный 2020 год, то нормальная рентабельность мебельной фабрики начинается от 15%. В случае с театральными креслами можно ожидать 20% или немногим выше», — объясняет господин Емельянов.

По его словам, секционная мебель используется не только в театрах, гораздо чаще заказы идут со стороны кинотеатров, которые, как правило, раз в несколько лет полностью обновляют свои залы: «В сумме на всю Россию сейчас наберется около 3, 5 тыс. театров с экранами и без, которые имеют порядка 200 тыс. посадочных мест. Кроме того, заказчиками выступают все другие места проведения массовых мероприятий и собраний: специальные музыкальные площадки, конференц-залы в отелях и бизнес-центрах, залы ожидания и учебные аудитории. Одних только школ в стране больше 40 тыс., и нередко они имеют собственные актовые залы, оборудованные креслами. Они тоже изнашиваются, а каждая единица такой мебели сейчас стоит в среднем более 20 тыс. руб.».

Аналитик подчеркивает, что речь идет о сегменте рынка с годовым оборотом в несколько миллиардов рублей, что в десятки раз больше нынешнего объема производства ООО «Корона». «Не стоит сбрасывать со счетов возможности экспорта: из-за падения рубля в прошлом году российские товары, в том числе и мебель, стали более конкурентными по цене. Их могут заказывать в странах восточной и южной Европы, Турции, на Ближнем Востоке. Возможно, даже в Китае, который ранее был широко представлен на нашем рынке со своими недорогими креслами», — заключает Валерий Емельянов.

В настоящий момент фабрики по производству театральных кресел помимо Краснодара есть в Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске, Челябинске.

Наталья Решетняк