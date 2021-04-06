Глава Удмуртии объяснил отставание по темпам вакцинации от коронавируса

Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил отставание по доле населения, вакцинированного от коронавируса, проблемами с поставкой вакцины. «Нам мешает только поставка. Сейчас ее будут наращивать. Надеюсь, что ситуация с производством и доставкой вакцины будет меняться»,— заявил он на пресс-конференции.

Напомним, на 2 апреля в целом по стране первую дозу вакцины от COVID-19 получили 4,74% населения, в Удмуртии — только 2,95%. Ниже этот показатель только в пяти регионах Северного Кавказа: Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Дагестане.