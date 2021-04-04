Удмуртия оказалась среди регионов с самой низкой долей вакцинированных от COVID-19

Удмуртия серьезно отстает по доле населения, прошедшего вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, следует из исследования РБК. Если в целом по стране по данным на 2 апреля первую дозу получили 4,74% населения, то в Удмуртии только 2,95%. Ниже этот показатель только в пяти регионах Северного Кавказа: Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Дагестане.

По данным на 4 апреля в Удмуртии 48 221 человека всего вакцинировали, из них 35 167 получили второй компонент. 2 апреля в республику поступила партия из 8,3 тыс. доз вакцины. В целом в регион поставлено 60,38 тыс. доз