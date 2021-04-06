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Каждый третий россиянин считает, что ему придется конкурировать с роботами за профессию

Каждый третий россиянин опасается конкуренции со стороны роботов, которые смогут выполнять часть его работы. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина». В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Отвечая на вопрос о нынешней ситуации на рынке, большая часть опрошенных заметила, что компании начали активно использовать искусственный интеллект: 49% респондентов рассказали, что часть рутинной работы уже выполняется роботами. При этом, правда, 46% предприятий не рассматривают применение автоматизированных технологий или не начали их применять. Еще 5% считают, что сфера деятельности их компании такова, что все основано лишь на разуме человека.

Основная часть сотрудников компаний (42%) допускает, что искусственный интеллект полностью войдет в их сферу деятельности в самое ближайшее время. 19% предполагают, что лишь часть процессов будет доступна роботам.

37% респондентов опасаются, что роботизированные помощники или искусственный интеллект вполне могли бы выполнять их работу полностью, еще 24% посчитали, что это возможно, но лишь частично. При этом больше половины респондентов (52%) заметили, что их деятельность можно скорее назвать рутиной, чем творчеством, а значит, подвластной роботам. Причем абсолютное большинство (94%) выразили желание сосредоточиться на стратегической или творческой составляющей.

Любопытно, что большая часть участников опроса была бы рада роботизированному ассистенту в своей работе: 51% отметили, что так они смогли бы тратить меньше времени на скучную работу, и это помогло бы им реализовать свой потенциал. В то же время, 49% заметили, что даже в статусе помощников роботы являются угрозой для их специальности.

«Эксперты прогнозируют, что участие искусственного интеллекта в нашей повседневной и профессиональной жизни будет расти. Тем не менее, не стоит наделять роботов сверхспособностями: они могут лишь упростить людям жизнь, помочь в выполнении творческих задач, но не заменить их полностью. Действительно, довольно часто звучат мысли, что роботы могут принимать участие во многих процессах — производстве, прогнозировании, планировании, анализе данных, но о полноценной замене людей речи все же пока не идет», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «АльфаСтрахование».

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.

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