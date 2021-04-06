Петербург вошел в тройку самых востребованных направлений для путешествий по стране. 21% опрошенных туристов выбрали это направление для отдыха в 2020 году.

Согласно данным опроса, проведенного авиакомпанией S7 Airlines, в первую тройку наиболее популярных для отдыха мест вошли Краснодарский край и Крым (35% и 32% респондентов соответственно). 16% сообщили о поездке на отдых в Москву, еще 14% — в Карелию. Для 86% россиян решающими факторами выбора направления стали красивые виды и природные ландшафты.

Говоря об отдыхе в Петербурге, 18% путешественников отметили, что досуг в барах и ресторанах города впечатлил их больше других направлений.

Большая часть опрошенных — 72% за прошлый год путешествовала по стране 1–2 раза, а четверть опрошенных — раз в 2–3 месяца.