В Самаре отказались защищать элеватор от сноса

Чиновники передумали включать Новый элеватор, который находится на берегу реки Самары, в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Самарской области. Приказ опубликовало региональное Управление государственной охраны ОКН.

Согласно приложенному к документу акту, у объекта низкая архитектурная, градостроительная ценность и подлинность. Кроме того, историко-архивные сведения и сведения техническом состоянии Нового элеватора и возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации отсутствуют, говорится в решении чиновников.

Элеватор был построен в Куйбышеве в конце 1970 годов. Он возведен по проекту архитектора Валентина Смирнова, который доработал Николай Дегтярев. В СССР это был первый элеватор вертикального типа. Последние годы здание не использовалось.

Георгий Портнов