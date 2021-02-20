В культурном слое нашли уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении врио главы Управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области Владимира Филипенко. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что чиновник не включил в соответствующий перечень объект культурного наследия в историческом центре города, чтобы не мешать его застройке. Для этого подозреваемый поручил подчиненным подделать документы.

Временно исполняющий обязанности Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Дело возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Самарской области. Об этом в субботу сообщили “Ъ” в региональном СУ СКР.

По версии следствия, с июня 2020 года по январь 2021 подозреваемый не внес в перечень ОКН региона объект археологического наследия «Культурный слой города Самары XIX — начала ХХ века» в Самарском районе Самары.

Владимир Филипенко поручил подчиненным внести фиктивные сведения в отчет об итогах археологического охранно-разведочного обследования земель, считают правоохранители.

После этого подозреваемый направил указанную информацию в ООО специализированного застройщика и сообщил ему о том, что земля на этой территории может использоваться для комплексной застройки.

Владимир Филипенко возглавляет Управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области с лета 2015 года. До этого момента с декабря 1991 года он возглавлял администрацию Похвистнево. В конце 2014 года Владимир Филипенко на посту мэра Похвистнево оказался в центре скандала с уголовным делом о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при строительстве дома для переселенцев из аварийного жилья.

Прокуроры выяснили, что подрядчик ЗАО «Сервисторгстрой» в 2014 году построил трехэтажный жилой дом в Похвистнево за 58 млн руб. и передал его в муниципальную собственность. Позже оказалось, что при возведении объекта использовались бывшие в употреблении железобетонные плиты перекрытия и фундаментные блоки с серьезными дефектами.

Фактически подрядчик завысил стоимость работ примерно на 400 тыс. руб. Хотя дому не грозило обрушение, прокуроры решили, что железобетонные конструкции надо заменить и для этого потребуется больше 2 млн руб. По итогам расследования уголовного дела прежний замглавы управления градостроительства и ЖКХ Похвистнево Евгений Ермаков получил условный срок. В тот момент Владимир Филипенко ушел в отпуск и больше не выдвигал своей кандидатуры на пост мэра.

Георгий Портнов, Самара