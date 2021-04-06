В МАММ пройдет предаукционная выставка благотворительного аукциона Cosmoscow

12 апреля 2021 года, в День космонавтики, состоится 8-й Благотворительный аукцион фонда Cosmoscow. Аукцион пройдет при поддержке ювелирной компании Mercury, «Открытие Private Banking» и дома шампанских вин Ruinart. Предаукционная выставка будет открыта с 9 по 11 апреля в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ), объявленном музеем года Cosmoscow 2021.

Женя Миронов «Вселенные по полочкам», 2020 год, предоставлено галереей «ГЛАЗ»

В этом году куратором аукциона выступил арт-директор Cosmoscow Саймон Рис, объявивший тему Phantasma. Отобранные лоты посвящены астрологии и космологии, новым мирам и 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Работы для аукциона предоставили российские и зарубежные художники: Алексей Азаров, Анна Андржиевская, Ута Бекая, Лиза Бобкова, Алексей Боголепов, Алина Глазун, Иван Горшков, Ирина Дрозд, Евгения Дудникова, арт-группировка ЗИП, Даша Кудинова, Ростислав Лебедев, Роман Манихин, Женя Миронов, Иван Михайлов, Слава Нестеров, Георгий Острецов, Айдан Салахова, Осип Тофф, Карлос Норонья Фейо, Саша Фролова, а также художник года Cosmoscow 2021 Ирина Корина.

Алексей Азаров «Ходоки из далекой, далекой галактики», 2020 год, предоставлено 11.12 GALLERY

Вырученные от продаж аукциона средства будут традиционно направлены на программы Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow. Деятельность фонда осуществляется по трем направлениям: реализация проектов в сфере культуры, образование и пополнение музейных коллекций. В направление по реализации проектов входят программы «Художник года», «Институция года», грант Ruinart Art Patronat и конкурс Audi Born-Digital Award. «Образование» объединяет программы Cosmoscow Talks, Cosmoscow Kids и онлайн-курс «Как коллекционировать современное искусство». В рамках направления по пополнению музейных коллекций фонд ежегодно приобретает работы современных художников для передачи в дар одному из российских музеев, выбранному музеем года.