В МАММ пройдет предаукционная выставка благотворительного аукциона Cosmoscow

12 апреля 2021 года, в День космонавтики, состоится 8-й Благотворительный аукцион фонда Cosmoscow. Аукцион пройдет при поддержке ювелирной компании Mercury, «Открытие Private Banking» и дома шампанских вин Ruinart. Предаукционная выставка будет открыта с 9 по 11 апреля в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ), объявленном музеем года Cosmoscow 2021.
В этом году куратором аукциона выступил арт-директор Cosmoscow Саймон Рис, объявивший тему Phantasma. Отобранные лоты посвящены астрологии и космологии, новым мирам и 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Работы для аукциона предоставили российские и зарубежные художники: Алексей Азаров, Анна Андржиевская, Ута Бекая, Лиза Бобкова, Алексей Боголепов, Алина Глазун, Иван Горшков, Ирина Дрозд, Евгения Дудникова, арт-группировка ЗИП, Даша Кудинова, Ростислав Лебедев, Роман Манихин, Женя Миронов, Иван Михайлов, Слава Нестеров, Георгий Острецов, Айдан Салахова, Осип Тофф, Карлос Норонья Фейо, Саша Фролова, а также художник года Cosmoscow 2021 Ирина Корина.
Вырученные от продаж аукциона средства будут традиционно направлены на программы Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow. Деятельность фонда осуществляется по трем направлениям: реализация проектов в сфере культуры, образование и пополнение музейных коллекций. В направление по реализации проектов входят программы «Художник года», «Институция года», грант Ruinart Art Patronat и конкурс Audi Born-Digital Award. «Образование» объединяет программы Cosmoscow Talks, Cosmoscow Kids и онлайн-курс «Как коллекционировать современное искусство». В рамках направления по пополнению музейных коллекций фонд ежегодно приобретает работы современных художников для передачи в дар одному из российских музеев, выбранному музеем года.