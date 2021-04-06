Глава Удмуртии Бречалов опроверг слухи об уходе с должности

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал слухи об уходе с должности в связи с предстоящими выборами в Госдуму РФ на пресс-конференции. Он подчеркнул, что никуда уходить не собирается. Сообщения о возможной отставке господина Бречалова и его участии в выборах в Госдуму распространялись в анонимных Telegram-каналах.

«Постараюсь коротко ответить и очень честно — я никуда не собираюсь. Есть масса причин: во-первых, ситуация, в которой мы находимся, это было бы некрасиво. Во-вторых, я не хочу»,— сказал глава Удмуртии.

О том, как Александр Бречалов пожаловался в полицию на комментарии в интернете, читайте в материале “Ъ” «Соцсети и соцплети».

Мансур Хузяхметов, Ижевск