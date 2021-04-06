В корейской медтехнике узнали китайскую Возбуждено дело о махинациях при поставках в красноярскую краевую больницу

Правоохранительные органы выявили мошенническую схему при поставках медоборудования для Красноярской краевой больницы. Ее организаторы, говорится в деле, заменили корейские дефибрилляторы, обозначенные в госконрактах, более дешевыми и худшими по своим характеристикам китайскими, похитив на этом свыше 13 млн руб. бюджетных средств. Во вторник по ходатайству следствия суд отправил в СИЗО директора фирмы-поставщика «Стройтекс» Сергея Вакуленко. На прошлой неделе был заключен под стражу исполнительный директор крупной красноярской строительной компании «Сибиряк» Константин Егоров. «Сибиряк» строил новый корпус больницы «под ключ».

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о крупных махинациях с поставками дефибрилляторов. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

В основу уголовного дела лег контракт на поставку медтехники для нового корпуса Красноярской краевой клинической больницы, заключенный в июне 2018 года управлением капитального строительства региона и стройфирмой «Сибиряк». Госконтракт общей стоимостью свыше 400 млн руб. предусматривал в том числе приобретение 22 дефибрилляторов-мониторов производства Кореи на сумму свыше 13 млн руб. Исполнительный директор «Сибиряка» Константин Егоров, сын совладельца компании Владимира Егорова, якобы предложил стать своему знакомому бизнесмену, главе фирмы «Стройтекс» Сергею Вакуленко стать поставщиком медтехники.

В августе того же года, говорится в деле, Сергей Вакуленко закупил более дешевые китайские дефибрилляторы, которые, как указывается в деле, имели более худшие технические и функциональные характеристики и не соответствовали критериям, предусмотренным госконтрактом.

Чтобы обосновать замену поставляемых дефибрилляторов, была организована экспертиза, согласно выводам которой китайское оборудование по ряду показателей даже превосходило корейское.

В августе 2019 года, указывается в материалах следствия, Константин Егоров подписал с заказчиком акт приема-передачи дефибрилляторов.

В результате, по версии следствия, краевой бюджет оплатил медоборудование, которое не соответствовало условиям госконтракта, потери составили более 13 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Сотрудники СКР и ФСБ задержали исполнительного директора стройфирмы «Сибиряк» 40-летнего Константина Егорова. Произошло это в Геленджике: в черноморский город предприниматель приехал на турнир по боулингу, которым он увлекается.

Коммерсанта под конвоем доставили в Красноярск, Центральный райсуд заключил его под стражу до 29 мая.

В ходе обыска особняка Константина Егорова были изъята крупная сумма в рублях и валюте, золотые слитки.

Также следователи изъяли у предпринимателя две иномарки премиум-класса. Во вторник суд отправил в СИЗО директора фирмы-поставщика Сергея Вакуленко. Согласны ли господа Егоров и Вакуленко с выдвинутыми против них подозрениями, не известно, связаться с их адвокатами не удалось. В правоохранительных органах не исключают, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Отметим, что в производстве следственных органов находится еще одно уголовное дело о мошенничестве при реконструкции Красноярской краевой больницы и поставках в клинику медоборудования. Сумма ущерба, которая в нем фигурирует,— свыше 110 млн руб. В январе 2021 года силовики провели обыски в офисе ООО «Управляющая строительная компания "Сибиряк"» и медучреждении.

Константин Воронов, Новосибирск