Пермская хоккейная «молодежка» хочет повышения в классе

Молодежный хоккейный клуб «АК-59» намерен повысить уровень соревнований, в которых принимает участие. На данный момент пермская команда выступает в НМХЛ. По итогам регулярного чемпионата «АК-59» заняла шестое место турнирной таблицы. В первом раунде плей-офф подопечные Сергея Сюрдяева в трех матчах уступили ХК «Липецк» (11-е место регулярного чемпионата). Общий счет в серии — 0:3, и липецкий клуб прошел дальше, оставив позади на стадии 1/8 финала пермяков.

В то же время начальник команды «АК-59» Владимир Смирнов заявил о желании клуба повысить класс: «Конечно же, хотим играть в МХЛ. Однако вопрос о переходе пока остается открытым, это зависит не только от нашего желания. Решение будет зависеть от ФХР совместно с КХЛ. От клуба было отправлено письмо о переходе в МХЛ».

Ответ на заявку будет известен уже в мае 2021 года. В случае положительного ответа руководство клуба начнет проходить все необходимые процедуры для получения лицензии.