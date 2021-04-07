Им нужна одна победа

Главное противостояние российского хоккея вплотную приблизилось к неожиданному завершению. После двух московских побед в полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА уверенно, со счетом 5:2, обыграл СКА и в Санкт-Петербурге. Для итоговой победы ему осталось взять еще один матч.

Нетрудно представить, что чувствовали игроки СКА и те, кто за них переживает, когда в самом начале этого матча Владислав Каменев классно укротил шайбу за воротами и выложил ее Евгению Тимкину, которого упустили на пятачке два защитника ЦСКА. Они наверняка почувствовали даже не обычную радость, а жуткое облегчение. Позади остались два московских матча. И оба петербуржцы проиграли «всухую» — 0:3 и 0:2, оказавшись бессильными перед столичной жесткостью и дисциплинированностью. А такие ощущения ведь давят многотонным грузом. И вот гири сброшены, можно играть чуть свободнее, чуть раскованнее.

Петербургская публика, конечно, надеялась на искрометное продолжение. Но продолжение было отнюдь не таким, о котором они наверняка мечтали. Не то чтобы СКА был плох, но вперед, разрывать соперника он точно не полетел — не давали армейцы.

На них тот гол Тимкина будто не произвел никакого впечатления: ну пропустили впервые в серии, бывает, исправимся.

А пока надо вспоминать о том, как играли до того, как пропустили, гасить порыв СКА.

ЦСКА его погасил быстро. На помощь подоспели два подряд удаления у хозяев: гости не забили, но потерзали их прилично. А в концовке стартового периода они уже поддавливали, заставляя все время быть начеку вратаря Александра Самонова.

Но это все были цветочки по сравнению с тем, что ждало СКА во втором периоде. ЦСКА вышел на него совсем не таким, каким выходил на период предыдущий. Пару минут он не позволял петербуржцам перебираться за синюю линию — вся игра шла на хозяйской половине. Не было ничего странного, что, отбиваясь, СКА вскоре вновь нарвался на удаление. А нарываться не стоило. ЦСКА, потренировавшись на двух не реализованных, очередное довел до гола. Он был эффектным: измученный вечными перемещениями шайбы, не покидавшей зону хозяев (москвичи словно месяц отрабатывали игру на вбрасывании), петербуржский квартет «убийц меньшинства», разумеется, наконец на мгновение потерял концентрацию. Йоонас Кемппайнен отчаянно тянулся за резкой передачей на дальнюю стойку от Никиты Сошникова, но помешать замкнуть ее Антону Слепышеву не смог.

А вскоре после этого ЦСКА своей энергичностью спровоцировал потерю.

Со сложнейшим выстрелом Константина Окулова Самонов справился, но от беды это хозяев не уберегло. Шайба все равно никуда от удивительно цепких столичных хоккеистов не делась. А защитник Джон Гилмор, получив ее, чуть сдвинулся вбок и, убедившись, что вратарь прикрыт «экраном» из своих и чужих хоккеистов, метнул шайбу рядышком с этим барьером. Самонов, момент броска не видевший, выручить СКА не сумел. Вышел такой абсолютно «канадский» гол от канадского игрока.

Тайм-аут, который после него попросил тренер СКА Валерий Брагин, представлялся исключительно логичным. Естественно, Брагин не мог не понимать, что причина пока локального провала его команды не в стечении обстоятельств, не в случайном озарении соперника, а в чем-то более системном, фундаментальном, что ли.

Тайм-аут не подействовал. Новое удаление СКА заработал на ровном месте — Игорь Ожиганов действовал чересчур жестко, не пуская к пятачку Александра Попова, хотя тот даже не гнался за шайбой. Наказание было суровым.

Самое опасное звено ЦСКА разыграло простенькую, стандартную, но очень часто безумно эффективную комбинацию с переводом на фланг и щелчком в касание.

Его автором был Максим Шалунов, и щелчок удался ему на славу.

Валерий Брагин опять предпринял чрезвычайный ход — усадил на скамейку Самонова, отправив вместо него защищать ворота Магнуса Хелльберга. Но не в голкипере, безусловно, было дело. До окончания основного времени осталось еще более полутора периодов. На самом деле это уйма времени. Но долго-долго все происходившее было гимном ЦСКА, методам его наставника Игоря Никитина, отстроившего железобетонную в смысле прочности игру. Формально СКА в заключительной двадцатиминутке имел преимущество. Но какой от преимущества был толк, если оно отказывалось трансформироваться в нормальные шансы?

СКА все-таки интригу возродил, когда Эмиль Галимов смело полез на ворота, а Ожиганов проявил расторопность при добивании. Но эта удача ни на что не повлияла. Петербуржцы убрали Хелльберга ради шестого полевого игрока, как выяснилось — только для того, чтобы пропустить еще две шайбы.

Обещавшая жаркую борьбу серия может завершиться уже в пятницу — если СКА проиграет и четвертый ее матч. И такой вариант выглядит на самом деле вполне реальным.

Алексей Доспехов