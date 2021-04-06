Huawei начинает продажи в России бюджетных наушников с активным шумоподавлением

Компания Huawei принимает предзаказы на новую модель TWS-гарнитуры FreeBuds 4i. Открытая продажа и доставка ожидаются к концу месяца.

Беспроводные внутриканальные наушники получили 10-мм динамики и процессор Kirin A1. Устройство поддерживает аудиокодеки AAC и SBC.

Активное шумоподавление в FreeBuds 4i может работать в нескольких режимах: подавление шума, полная звукопрозрачность, усиление голосов и усиление голоса пользователя во время телефонных звонков. Заявлено, что с активированной системой шумоподавления FreeBuds 4i смогут проработать 7,5 часа в режиме прослушивания музыки или 5,5 часа в режиме разговоров по телефону. Без нее производитель обещает 10 часов аудио или 6,5 часа разговоров.

Кейс продлевает время работы наушников до 22 часов. Система экспресс-зарядки позволяет за 10 минут зарядить новинку Huawei на 4 часа работы.

Предусмотрена защита от пыли и влаги по стандарту IP54.

На российском рынке продажа Huawei FreeBuds 4i начнется 20 апреля. В настоящий момент доступно бронирование гаджета. Наушники, выпускаемые в белом, черном и красном вариантах, сейчас можно купить за 6,5 тыс. руб.