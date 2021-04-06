«МойОфис» представил бесплатные онлайн-редакторы

Российский разработчик программного обеспечения «МойОфис» анонсировал новые общедоступные веб-редакторы. Есть возможность создать, открыть и форматировать как текстовые, так и табличные документы. Для создания новых файлов не требуется регистрация на сайте, скачивание дистрибутивов или установка браузерных расширений.

Как заявляют разработчики, это первый российский бесплатный онлайн-редактор документов, он доступен без рекламы и не требует синхронизации файлов с облачными технологиями. Сохранить и открыть файлы можно в форматах ODT, ODS, DOCX, XLSX, PDF. Можно вставлять изображения, таблицы, оглавление и колонтитулы в тексты, использовать формулы и строить графики в электронных таблицах. Веб-редакторы совместимы с любыми браузерами, можно сразу же распечатать файлы либо настроить печать для табличных документов.

О влиянии пандемии на бизнес читайте в интервью “Ъ” с главой компании-разработчика офисного пакета «МойОфис» Дмитрием Комиссаровым.

Евгений Федуненко