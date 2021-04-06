Продажи LCV группы ГАЗ упали на 11% в первом квартале

В первом квартале 2021 года на российском рынке было продано 9,87 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи снизились на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В России в целом рынок новых легковых и легковых коммерческих автомобилей сократился на 2,8%. Всего в первом квартале было продано 387,3 тыс. таких автомобилей.

По словам главы комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, очевидным становится рост рынка в ближайшие несколько месяцев, потому что последующие результаты будут сравнивать «с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса».

«В целом ситуация на рынке не вызывает удивления. Покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку»,— комментирует глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Анастасия Еремина