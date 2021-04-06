06 апреля, вторник
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Skoda показала обновленный Kodiaq на видео

Компания Skoda показала видеотизер обновленного кроссовера Kodiaq, премьера которого состоится в 2021 году.

Автомобиль получит новые капот и решетку радиатора, иной бампер с L-образными элементами и вставками под алюминий. Модель оснастят полностью светодиодной оптикой, при этом противотуманные фары будут расположены под основным блоком фар. Также на кроссовере появятся зауженные фонари с новым рисунком. Других подробностей компания не раскрыла, при этом известно, что планируются и технические доработки Kodiaq.

Напомним, текущее поколение Skoda Kodiaq выпускается с 2016 года. На российском рынке кроссовер стоит от 1,7 млн руб. Премьера рестайлинговой версии модели состоится 13 апреля.

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