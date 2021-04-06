Продажи автомобилей в России в марте снизились на 5,7%

В марте 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 5,7%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). Общий объем российского авторынка составил за первый квартал составил 387,3 тыс. автомобилей, что на 11,1 тыс. машин меньше, чем в январе-марте 2020 года.

«В марте 2021 года продано 148,6 тыс. автомобилей, что на 5,7 % меньше, чем в марте 2020 года. Стоит, однако, отметить, что март был лучшим месяцем 2020 года, до того, как в апреле за ним последовал локдаун. В первом квартале этого года продано 387,3 тыс. автомобилей, что на 2,8 % меньше аналогичного периода прошлого года, — пояснил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. — Очевидно, что ближайшие пара месяцев исправят ситуацию, и рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса».

В АЕБ отметили снижение покупательского интереса по мере роста цен, а наибольшее снижение наблюдается в массовом сегменте. Также эксперты сообщают о дефиците в предложении определенных моделей.