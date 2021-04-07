«Барселона» тяжело дышит в спину «Атлетико»

В одном из главных европейских футбольных чемпионатов, испанском, назрела нешуточная интрига в борьбе за золото. «Барселона», одержавшая в матче 29-го тура против «Вальядолида» свою шестую подряд победу в турнире, теперь всего на одно очко отстает от «Атлетико», оступившегося во встрече с «Севильей». Совсем рядом находится и «Реал», который уступает лидеру три очка и уже в субботу принимает «Барселону».

Нынешний чемпионат Испании отличается на редкость непредсказуемой борьбой за первое место. Такой остроты в этом сезоне уже нет ни в Англии, где к золоту на всех парах мчится «Манчестер Сити», ни в Италии, где «Интер» намного опережает «Милан», ни в Германии, где впереди, как обычно, «Бавария».

Еще в середине февраля казалось, что золото уже практически гарантировано мадридскому «Атлетико», который, воспользовавшись неудачами «Барселоны» и «Реала» в первой половине турнира, очень сильно оторвался от двух самых титулованных испанских грандов и после 21-го тура опережал ближайшего преследователя на 11 очков. Однако затем ситуация стала быстро меняться. В восьми матчах «Атлетико» одержал три победы при трех ничьих и двух поражениях. За тот же период «Барселона» лишь один раз сыграла вничью, а «Реал» сделал это дважды.

Очередным этапом кризиса, в который угодил «Атлетико», стало выездное поражение от «Севильи».

Несмотря на минимальный счет — 1:0, хозяева очень убедительно переиграли лидера, который в основном играл вторым номером и нанес по чужим воротам лишь 9 ударов против 18 — у соперника. При этом из-за травм и коронавируса главный тренер мадридцев Диего Симеоне столкнулся с глобальными проблемами с составом, сумев заявить на игру всего шесть запасных футболистов, из которых использовал троих. А в следующей игре против «Бетиса» за «Атлетико» из-за перебора желтых карточек не сумеют сыграть полузащитник Маркос Льоренте и главный бомбардир Луис Суарес. Поэтому позитивный настрой, который демонстрировал Симеоне по окончании последней игры, мягко говоря, выглядел необоснованным.

«Барселоне», правда, в последнем туре тоже пришлось очень непросто. Ее соперником оказался «Вальядолид», который сражается за сохранение прописки в La Liga. После того как многие футболисты «Барселоны» возвратились в клуб после перерыва, связанного с матчами сборных, домашняя игра давалась ей тяжело. От искрометного футбола, с помощью которого в двух предыдущих турах команда забила десять голов в ворота «Уэски» и «Реал Сосьедад», не осталось и следа.

«Вальядолид», в свою очередь, терпел, пытаясь увезти домой одно очко, и едва не добился желаемого результата.

Одним из ключевых событий этого матча стал эпизод на 79-й минуте, когда был удален нападающий гостей Оскар Плано. Это решение главного судьи Сантьяго Хайме Латре вызвало большой резонанс. Дело в том, что нарушение на Усмане Дембеле при всей своей очевидности однозначно тянуло на желтую, но не на красную карточку. Как бы то ни было, хозяева еще сильнее навалилась на ворота гостей, но добились своего не сразу. Лишь на 90-й минуте все тот же Дембеле, оказавшийся на углу вратарской площади, ударом в упор с левой ноги распечатал ближний от себя угол чужих ворот.

«Матч получился сложным. Мы сегодня не лучшим образом прессинговали, поскольку были вялыми и уставшими,— признал главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.— Соперник хорошо оборонялся, но в жизни бывают моменты, когда тебе немного везет. В конце концов мы проявили характер, поэтому заслужили эту победу».

Тем временем уже в субботу «Барселона» проведет один из самых важных матчей этого чемпионата — на выезде против «Реала», который, в свою очередь, в последнем туре со счетом 2:0 обыграл дома «Эйбар». После этого клубам из лидирующей тройки останется провести между собой лишь один матч. Это произойдет через месяц в предпоследнем туре, когда «Барселона» примет «Атлетико».

Евгений Федяков