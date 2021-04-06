Более 80 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области в 2021 году

Ремонтные работы пройдут на участках трех федеральных трасс Нижегородской области в 2021 году – М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов. Общая протяженность всех ремонтируемых участков составит более 80 км, сообщили в управлении автомагистрали Москва – Нижний Новгород (ФКУ Упрдор).

Ремонт трассы М-7 запланирован в Володарском районе на участках с 341-го по 346-й км и с 348-го км по 365-й км – всего 25 км. В населенных пунктах вдоль трассы установят освещение, обустроят местные проезды и тротуары, установят ограждения. Планируется обустроить развороты на 341-м км у поворота на Ильино, на 357-м км между Золино и Новосмолинским и на 364-м км вблизи Смолино.

Также продолжится ремонт на участке М-7 с 383-го по 386 км в районе поворота на Дзержинск, на развязке на 399-м км обустроят дополнительный съезд для разворота в сторону Москвы.

На трассе «Поветлужье» проведут ремонт участка с 146-го по 187-й км. Уже объявлен конкурс по выбору подрядчика, начальная (максимальная) стоимость контракта с учетом стоимости ремонта второго участка трассы (с 85-го по 118-й км) составляет 1,37 млрд руб. Планируется отремонтировать проезжую часть и обновить инфраструктуру дороги: укрепить обочины, заменить барьерные ограждения, установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Также на трассе Р-177 отремонтируют четыре моста – через реки Санхота, Керженец, Линда и через суходол на 157-м км. ФКУ Упрдор уже объявил конкурс по выбору подрядчика, начальная (максимальная) стоимость составляет 294,6 млн руб.

На трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов запланирован ремонт участка от 193-го км до 219-го км. Также будет капитально отремонтирован мост через Озерку. Конкурс по этой дороге уже объявлен, начальная (максимальная) стоимость контракта – 604 млн руб.

Анастасия Еремина