Сахалин оказался обесточен из-за аварии

На Сахалине из-за аварии на узловой подстанции без электричества остались жители юга и центра острова. В населенных пунктах наблюдались перебои с водоснабжением, не работают светофоры, сбоит мобильный интернет и системы оплаты.

«Энергетики восстанавливают электроснабжение. Сегодня около 17:40 на узловой подстанции "Южно-Сахалинская" произошло отключение системы шин. Это привело в частичному ограничению электроснабжения острова. Через 10 минут подача электроэнергии части потребителей была восстановлена. Продолжаются работы по восстановлению штатной работы энергосистемы»,— сообщили “Ъ” в «Сахалинэнерго».

На Сахалине и Курилах не существует единой энергосистемы: на каждом из островов действуют свои источники энергии. На Сахалине работают четыре электростанции: объекты в Южно-Сахалинске, Ильинском и Ногликах объединены в единую систему, в которой и случился сбой, на севере независимо от остальных существует Охинская ТЭЦ.

В Минэнерго России позднее уточнили, что без электроснабжения остаются около 400 тыс. человек. «Мощность отключенных потребителей составляет около 300 МВт. Электроснабжение сохраняется в изолированном Охинском энергорайоне.— говорится в сообщении на сайте ведомства.— Ориентировочный срок восстановления составляет два часа».

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск