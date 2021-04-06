УВЗ впервые представил российский вагон-рефрижератор

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») на выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» впервые представил автономный рефрижераторный вагон для перевозки скоропортящихся товаров, созданный по заказу ООО «Русские рефрижераторы». В пресс-службе УВЗ подчеркнули, что это первый российский вагон-рефрижератор, его аналогов на «пространстве 1520» в настоящее время нет. Разработчиком является Уральское конструкторское бюро вагоностроения (УКБВ).

«Автономный рефрижераторный вагон — абсолютно новое изделие в линейке гражданской продукции УВЗ и УКБВ и хороший пример диверсификации производства. Отличительной особенностью нового железнодорожного изделия является его автономность, рассчитанная на 30 суток, в то время как существующие рефрижераторы оснащены групповой системой хладоснабжения и могут курсировать только в составе спецпоездов»,— говорится в сообщении УВЗ.

В грузовом отсеке вагона-рефрижератора поддерживается температура от -20°С до +15°С. Для сохранения необходимой температуры по всему кузову применен специальный теплоизоляционный материал, пол покрыт гидроизоляционным слоем. Длина отсека составляет более 19 метров. Рефрижератор оснащен современной электронной системой с возможностью отслеживания вагона по каналам GPRS. «Грузоотправитель может узнать необходимую информацию с датчиков, чтобы скорректировать перевозку. С помощью пульта управления человек видит уровень топлива, температуру, влажность воздуха»,— рассказали на УВЗ.

О планах УВЗ организовать производство рефрижераторов для скоропортящихся продуктов стало известно в 2015 году. Тогда на предприятии отмечали, что производство новой продукции необходимо для преодоления сложной ситуации, связанной со стагнацией на рынке подвижного состава. На тот момент в регионах России в основном использовались авторефрижераторы.

Промышленная выставка «Иннопром» ежегодно проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Ее посещает порядка 50 тыс. человек в год. Постепенно «Иннопром» вышел за пределы Урала. На 2021 год запланирован цикл из четырех выставок: кроме традиционного мероприятия в Екатеринбурге и открывшегося в Ташкенте (проходит с 5 по 7 апреля) предполагается организовать «Большую индустриальную неделю» в Египте и Индонезии.

Николай Яблонский