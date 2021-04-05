Александр Высокинский и Алексей Орлов посетят выставку «Иннопром» в Узбекистане

В Ташкенте (Узбекистан) открылась международная промышленная выставка «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане», которая пройдет с 5 по 7 апреля. Согласно программе мероприятий, в выставке примут участие исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.

В частности, 5 апреля Александр Высокинский примет участие в главной пленарной сессии форума «Россия — Узбекистан: промышленный диалог». В описании мероприятия говорится, что участники сессии обсудят актуальные вопросы межрегионального сотрудничества, представят инвестиционные проекты своих регионов и поделятся опытом работы с международными инвесторами.

Вечером пройдет сессия «Технологии для городов», спикером на которой выступит мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В программе указано, что на сессии мэры российских и узбекских городов, разработчики технологий из России и Европы поделятся опытом реализации масштабных проектов в рамках концепции «умного города».

Утром 6 апреля ректор УрФУ Виктор Кокшаров выступит в качестве спикера на сессии «Инновации в энергетике». Партнером сессии является правительство Свердловской области. Участники сессии — представители органов власти и бизнеса России и Узбекистана — обсудят вопросы изменения климата, увеличения требований потребителей и развитие распределенной энергетики. Модератором сессии выступит президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

Промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Ее посещает порядка 50 тыс. человек в год. Эффект от выставки для экономики Екатеринбурга оценивается в 1,5–2 млрд руб. Постепенно «Иннопром» вышел за пределы Екатеринбурга: осенью 2019 года оператор выставки «Формика» организовал международную экспозицию «Большая промышленная неделя» в Египте, теперь организован «Иннопром» в Узбекистане.

В Екатеринбурге «Иннопром-2021» планируется провести в июле. В четырехдневной деловой программе предусмотрено 160 мероприятий. Ожидается участие более 500 спикеров и экспертов. Экспоненты международной промышленной выставки «Иннопром-2021» к началу апреля забронировали уже 70% площадей в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где планируется проводить мероприятие.

Михаил Мананников