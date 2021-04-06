Иран начал испытания центрифуги новейшего поколения

Организация атомной энергии Ирана приступила к испытаниям центрифуги новейшего поколения IR-9, мощность которой в 50 раз выше основной центрифуги IR-1, сообщил официальный представитель ведомства Бехруз Камальванди. Ранее в апреле Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения IR-2m.

«Одним из наших достижений в области обогащения стало начало испытаний центрифуг IR-9, мощность которых составляет 50 ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг.— “Ъ”)»,— сказал господин Камальванди (цитата по агентству ISNA).

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны международных санкций. В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции против Ирана.

В марте 2021 года СМИ сообщили о готовности США смягчить санкции, если Иран приостановит некоторые виды деятельности в ядерной сфере. Позже МИД Ирана заявил, что не намерен вести переговоры с Вашингтоном о восстановлении ядерной сделки, пока США не снимут введенные ранее санкции.

Подробнее о позиции России и США — в материале “Ъ” «Вернемся к нашим уранам».