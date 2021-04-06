Сергей Лавров неожиданно встретился с Джоном Керри в Дели

Как стало известно “Ъ”, глава МИД России Сергей Лавров, находящийся с рабочим визитом в Индии, провел незапланированную встречу со своим бывшим американским коллегой Джоном Керри. Об этом “Ъ” сообщил информированный источник в Дели.

Господин Керри сейчас занимается в администрации Джо Байдена вопросами климата. Он и Сергей Лавров случайно остановились в одной гостинице. Краткую встречу запросила американская сторона. Обсудили тему климата.

Подробнее о поездке главы МИД РФ в Индию — в публикации “Ъ” «Сергей Лавров входит в курс Дели».