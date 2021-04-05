Сергей Лавров входит в курс Дели

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник посетит Индию, которая станет первым пунктом его поездки в Азию, включающей в том числе визит в Пакистан. Переговоры в Дели подготовят почву для российско-индийского саммита, не состоявшегося в прошлом году в связи с пандемией. Как сообщил “Ъ” посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма, в отношениях «произойдут важные прорывы». Впрочем, миссия Сергея Лаврова не обещает быть «легкой прогулкой»: отношения двух стран сталкиваются с растущим числом рисков, главный из которых — испытание «китайским фактором». В то время как на фоне разлада отношений с Вашингтоном Москва продолжает сближаться с Пекином, Индия, столкнувшись с нарастающей «китайской угрозой», начала сближение с США.

На пороге «важных прорывов»

Переговоры Сергея Лаврова в Дели продолжат его контакты с индийскими дипломатами, счет которым в этом году открыла февральская встреча в Москве с первым замминистра иностранных дел Индии Харшем Вардханом Шринглой. «Визит Сергея Лаврова в Индию пройдет в условиях, когда в международной дипломатии наступает решающий момент. При этом в ходе подготовки к российско-индийской встрече в верхах, которая должна состояться в этом году, в отношениях двух стран должны произойти некоторые важные прорывы. Дели рассчитывает на визиты высокопоставленных российских представителей, которые состоятся в ближайшие недели»,— сообщил “Ъ” посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

Накануне визита Сергея Лаврова информированные источники “Ъ” в Дели сообщили, что одним из таких прорывов может стать официальное разрешение на использование в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе индийский регулятор приступил к рассмотрению заявки на ограниченное применение в стране «Спутника V», поданной индийской компанией Dr. Reddy`s Laboratories.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился с ведущими индийскими фармкомпаниями о производстве в стране более 600 млн доз российской вакцины. Претендующая на роль «аптеки мира» Индия считает сотрудничество с Россией в области борьбы с пандемией новым инструментом дипломатии, используя для этого термин Vaccine Maitri (вакцинная дружба).

Еще одним направлением двустороннего сотрудничества, в котором намечаются прорывы, становится энергетика. В ходе состоявшегося в марте визита в российскую столицу замминистра нефти и природного газа Индии Таруна Капура в Москве открылся Индийский энергетический центр, в который вошли ведущие нефтегазовые компании страны OVL, IOCL, Gail, EIL, OIL. «Энергетический рынок Индии модернизируется и предлагает огромные возможности нашим партнерам для взаимовыгодных инвестиций в нефть, газ, СПГ, нефте- и газопереработку»,— пояснил посол Варма, по словам которого Арктика и Дальний Восток становятся для Индии приоритетными направлениями нефтегазового сотрудничества с Россией.

«Есть очень большой потенциал для наращивания как взаимных инвестиций, так и совместных проектов в области освоения новых месторождений и новых сегментов, таких как СПГ и добыча нефти в новых регионах»,— заявил на открытии центра замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Испытание «китайским фактором»

Впрочем, привилегированное стратегическое партнерство Москвы и Дели сталкивается с растущим числом рисков. Главным испытанием становится вовсе не давление на Индию со стороны США, которые до последнего времени угрожали Дели санкциями в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Состоявшийся за две недели до приезда Сергея Лаврова первый визит в Дели нового министра обороны США Ллойда Остина показал, что по вопросу ВТС с Россией Индия способна держать удар. В индийской столице Ллойд Остин не стал педалировать болезненную для США тему поставки Дели систем С-400, столкнувшись с твердой позицией индийского руководства. Он уклонился от ответа на вопрос, будет ли готова администрация США ввести санкции против Дели, если Индия получит С-400.

После этого адмирал Джон Аквилино, выдвинутый на должность главы Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США, в своем выступлении в сенатском комитете по делам вооруженных сил выразил скептицизм по поводу продолжения политики ограничительных мер против Дели за ВТС с Москвой. По его словам, США следует отказаться от давления, которое лишь оттолкнет Индию, а не теснее привяжет ее к США.

Нежелание администрации США делать резкие шаги в отношениях с Индией связано с тем, что отношения с Дели приобретают для Вашингтона все большее значение для реализации его главной цели — выстраивания в Индо-Тихоокеанском регионе пояса сдерживания Китая.

В этой ситуации задача балансирования между Дели и Пекином, отношения которых становятся все более конфликтными, становится для Москвы крайне сложной. За последние месяцы Сергею Лаврову пришлось высказаться по этой деликатной теме как минимум дважды.

В декабре прошлого года, выступая на собрании Российского совета по международным делам, он заявил: «Запад пытается, у меня нет сомнений, возродить однополярную модель мироустройства. Такие полюсы, как Китай, Россия, едва ли будут ему подвластны. Но такой очевиднейший полюс, как, например, Индия, подвергается очень изощренной, агрессивной политике Запада, который пытается втянуть ее и в антикитайские игры, продвигая индо-тихоокеанские стратегии, пытается резко ослабить наши теснейшие партнерские, стратегические, привилегированные отношения с индийцами».

Комментируя заявление Сергея Лаврова, официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава уточнил: «Отношения Индии с каждой отдельной страной не зависят от ее отношений с третьими странами. Мы надеемся, что все наши партнеры поймут это и будут относиться к этому с пониманием и уважением». А бывший посол Индии в Москве Канвал Сибал высказался более откровенно: «В ситуации, когда китайцы угрожают нам и сидят у нас на границе, Сергею Лаврову все же не стоило делать таких комментариев. Сейчас не самое подходящее время, чтобы снова и снова повторять одно и то же, при этом слишком хорошо зная, что мы столкнулись с китайской угрозой».

В ходе своей пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, состоявшейся в январе, Сергей Лавров был вынужден вернуться к этой горячей теме. «Россия — это друг Индии, и мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, чтобы Индия и Китай — наши два больших друга и брата — жили в мире друг с другом»,— пообещал Сергей Лавров. Он подчеркнул, что этот принцип Москва продвигает не только в ШОС и БРИКС, но и в формате Россия—Индия—Китай. Говоря о концепции Индо-Тихоокеанского региона, Сергей Лавров отметил: «Мы достаточно мудры, чтобы понять, что стратегия является скорее разделительной, чем объединительной». По его словам, ключом к развитию отношений с Индией остается «самый искренний, честный диалог, даже по вопросам, по которым мы не всегда находим точки соприкосновения».

Однако уже после пресс-конференции Сергея Лаврова в интервью “Ъ” Харш Вардхан Шрингла вновь дал понять, что в Дели считают стратегию Индо-Тихоокеанского региона не разъединительной, а объединительной. По его словам, такие «яркие и плюралистические демократии с общими ценностями, как Индия, США, Япония и Австралия, коллективно подтвердили важность сохранения свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона».

Источники “Ъ” в Дели отмечают, что переговоры в индийской столице потребуют от сторон немалого дипломатического мастерства, чтобы испытание «китайским фактором» не оказало негативного воздействия на российско-индийские отношения. При этом собеседники “Ъ” обращают внимание на принципиальную разницу между российско-китайскими и российско-индийскими отношениями. «Сближение Москвы с Пекином и его логика во многом обусловлены их общей негативной повесткой отношений с США, однако эта негативная повестка и связанные с ней издержки в отношениях с Дели для Москвы отсутствуют»,— говорит информированный собеседник “Ъ”.

Сергей Строкань